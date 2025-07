GO Sergipe oferta vagas de nível superior e salários acima da média

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio da plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade – a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), está ofertando 719 vagas de emprego, dentre elas oportunidades com exigência de nível superior e remunerações acima da média sergipana.

Entre as vagas, oportunidades com salários de até R$ 12.000, como é o caso da vaga para gerente de crédito imobiliário; para médico generalista, com salário de R$ 5.000; para farmacêutico, com salário de R$ 5.001,36; administrador de rede e de sistemas computacionais, com salário de R$ 3.500 reais, entre outras.

O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, comentou a ampliação do público alcançado e a oferta de vagas com melhores salários na plataforma GO Sergipe. “Esse movimento mostra que Sergipe está avançando na estruturação de um mercado de trabalho mais qualificado, competitivo e justo. Ao ocupar essas funções, o trabalhador sergipano não apenas aumenta sua renda, mas também melhora sua qualidade de vida: tem mais acesso ao consumo consciente, pode investir em educação, saúde, moradia e garantir maior estabilidade para sua família”, ressaltou.

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente já tem 16.125 currículos cadastrados, 346 empresas parceiras registradas e 268 serviços ofertados aos sergipanos.

Para a superintendente do Trabalho e Emprego da Seteem, Marcela Prudente, a plataforma quer ampliar territórios e oportunidades para atingir um público mais amplo. “O surgimento dessas vagas de nível superior é resultado do avanço que o NAT tem vivido, especialmente com a digitalização do serviço por meio da plataforma GO Sergipe. Isso tem ampliado o alcance da intermediação de mão de obra e atraído empresas a utilizar nosso serviço, que está mais ágil e transparente com o portal”, explicou.

Renda do sergipano cresce

Segundo dados da tabela da PNAD Contínua (IBGE), houve um crescimento expressivo do rendimento médio mensal real dos trabalhadores sergipanos ao longo dos últimos três anos. No 1º trimestre de 2022, a média era de R$ 2.068,00, subindo para R$ 2.250,00 em 2023, R$ 2.277,00 em 2024 e alcançando R$ 2.577,00 em 2025. Isso representa um crescimento acumulado de 24,6% em três anos, com destaque para o avanço de 13,2% entre 2024 e 2025.

Esse aumento na renda média não acontece por acaso, é reflexo direto de um ambiente mais favorável ao emprego, à qualificação profissional e à valorização do trabalho qualificado. A Seteem reforça seu compromisso de conectar talentos a oportunidades reais no mercado de trabalho.

Foto: Richard Mayer/Ascom Seteem