Governador Fábio assina contrato de qualificação em máquinas e equipamentos durante Sealba Show

O governador Fábio Mitidieri participou neste sábado, 8, do Sealba Show 2025, no Parque Cunha Menezes, em Itabaiana, agreste sergipano. Durante o evento, que começou na última quarta-feira, 5, o governador conheceu o mecanismo do simulador de direção e assinou convênio com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) para qualificação em máquinas e equipamentos agrícolas, um investimento da ordem de R$ 928 mil.

A denominação Sealba representa a junção das siglas dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, que se uniram para criar uma organização territorial formada por 171 municípios, 69 deles sergipanos. O evento também marca o início do plantio de mais uma safra de grãos nessa região agrícola, especialmente o milho. A expectativa é que cerca de 65 mil pessoas, inclusive de outros estados, passem pela feira, uma das principais do Nordeste, que em 2024 movimentou R$ 310 milhões e recebeu um público de mais de 50 mil pessoas no parque de exposições. Além da Secretaria de Estado Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), o Banese também é um dos patrocinadores do evento.

No ambiente de exposição de tecnologia agrícola, troca de experiências, inovação, conhecimento e soluções para todos os tipos de cultura, Fábio Mitidieri mencionou a importância de realizar em Sergipe a mostra com as principais tendências do agronegócio e crédito rural com os agentes financeiros. “O Sealba é uma excelente oportunidade de Sergipe mostrar o que tem de melhor em termos de produção agropecuária, além, é claro, de aproveitar esse palco para fazermos nossos lançamentos”, disse o governador, ao também destacar a importância do convênio firmado o Sest/Senat para qualificação, que possibilitará auxiliar o homem do campo com as novas tecnologias disponíveis.

A movimentação proporcionada pelo evento movimenta a economia sergipana, especialmente na região agreste. “Vemos hotéis cheios, comércio de Itabaiana e região vizinha lotado. A Sealba Show é um evento onde são fechados muitos negócios, e este ano o presidente Gustavo Dias já nos informou que a expectativa é batermos o bom número de negócios que foram realizados. Sabemos o quanto o agro no Brasil é muito forte e movimenta a nossa economia, fazendo nosso país conhecido lá fora pela pujança do seu agro”, afirmou.

Atendendo ao convite feito pelo governador Fábio Mitidieri, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, esteve na Sealba Show 2025 neste sábado pela primeira vez e ressaltou a importância da realização da feira agrícola para o estado e para o posicionamento de Sergipe no cenário nacional do agronegócio. “Esta é uma feira extraordinária, realizada em parceria com o Governo do Estado, que envolve o setor produtivo dos estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, que gera renda, negócios e tem alcance de produção e sustentabilidade. É Sergipe mostrando ao Brasil como se faz as coisas com competência envolvendo todos os setores privado, público, agronegócio e agricultura familiar, porque não há nenhuma contradição entre eles. É cada um cumprindo o seu papel e quem ganha é o país e o seu povo”, avaliou.

A feira

Realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), a feira é considerada a maior vitrine do agronegócio da região, ficando entre as três maiores do Nordeste em volume de negócios. O Sealba Show reúne produtores rurais, empresas, autoridades e especialistas para debater tendências, fomentar negócios e apresentar inovações tecnológicas no setor. Durante o evento foram realizadas palestras técnicas, rodada de negócios, entrega de projetos aos agentes financeiros, lançamento de máquinas e equipamentos, demonstração de drones e máquinas.

Segundo o presidente da Faese, Gustavo Dias, o cenário aponta para que a edição supere todos os bons números já alcançados no ano passado. “Estamos vendo mais uma edição de sucesso, superando todas as metas e expectativas. Estamos muito felizes e satisfeitos com tudo que está acontecendo, vendo a população vindo participar. O agro é muito forte no país, um terço do Produto Interno Bruto [PIB] do país e um terço dos empregos gerados vem do agro. Mais de 50% das exportações vêm do agro. Por isso estamos aqui apresentando muita tecnologia, muita capacitação e treinamento”, disse, ao adiantar que a data para a próxima edição do Sealba Show já está marcada: 4 a 7 de fevereiro de 2026.

Além da organização da Faese, a feira tem correalização do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com patrocínio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar/Sergipe, Governo de Sergipe, Banco do Nordeste e Banese, com apoio da Prefeitura Municipal de Itabaiana.

Banese

Neste sábado, 8, alguns produtores rurais assinaram contrato com o Banese. Vitor Carvalho Santos, produtor rural de Arauá, contrata R$ 283 mil para aquisição de matrizes Nelore. Jonathas de Andrade Santana, produtor de Frei Paulo, assina contrato para Custeio de Milho, no valor de R$ 127.500,00. Abraão Rodrigues Batista, de Poço Redondo contrata com o banco R$ 221.968,00 para investimento pecuário e Gilvan da Costa Barreto, também de Frei Paulo, investirá R$269 mil para o custeio de milho.

Foto: Arthur Soares