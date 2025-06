Fábio Mitidieri celebra entrega simbólica de premiações do ‘Nota da Gente’ e destaca incentivo à cidadania e prêmios de R$ 1 mi e R$ 250 mil

Em cerimônia realizada nesta terça-feira, 10, no Palácio dos Despachos, o governador Fábio Mitidieri participou da entrega simbólica das premiações do novo ‘Nota da Gente’, programa da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) que visa estimular a cidadania fiscal. No sorteio, duas consumidoras de Aracaju foram contempladas com prêmios em dinheiro, R$ 1 milhão e R$ 250 mil, além de quatro instituições beneficentes sergipanas, que receberam R$ 25 mil cada.

O sorteio foi realizado na segunda-feira, 9, e marcou a retomada do programa em novo formato. A consumidora Fernanda Porto foi a grande ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão. Por videochamada, ela expressou surpresa e emoção. “Eu estava confiante. Sempre colocava meu CPF na nota. Foi uma compra de mercado, algo simples, e agora estou aqui, milionária. É inacreditável!”, disse em conversa com o governador.

Já Edileide Coutinho, também moradora de Aracaju, recebeu pessoalmente a premiação de R$ 250 mil. “A compra que me rendeu esse prêmio foi de apenas R$ 170. Eu nem acreditava quando me ligaram. Estou muito grata”, declarou.

O governador destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da arrecadação e para a devolução direta de recursos à população. “É quase um ‘cashback’ de cidadania. O povo contribui com seus impostos e, com esse programa, devolvemos parte disso de forma direta, sem imposto, livre na conta. É dinheiro que gira a economia, fortalece instituições e muda a vida das pessoas”, afirmou.

A secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi, também celebrou o sucesso da retomada do programa. “Tivemos 32 mil inscritos e 39 instituições indicadas. Isso mostra o engajamento da população e o fortalecimento da cidadania fiscal. Quando a arrecadação aumenta, a saúde, a educação e a segurança também ganham. Em dezembro tem mais R$ 1 milhão, mais R$ 250 mil e quatro novas instituições contempladas”, reforçou.

Instituições

Entre as instituições contempladas estão a ADRA Leste, o Centro de Formação Espiritual Águas de Aruanda (ambas de Aracaju), o Lar Padre Leon Gregório, localizado em Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano, e o Instituto Atento, de Itabaiana, município do agreste do estado.

Representantes das entidades participaram da entrega simbólica dos cheques. A voluntária do Centro Águas de Aruanda, Andréa Mendes, frisou o impacto positivo do recurso. “Temos quatro projetos ativos, entre eles o Alimentando Esperança, que distribui alimentos, roupas e fraldas para famílias em vulnerabilidade. Esse prêmio vai potencializar nossa atuação. É uma benção”, comemorou.

Diretor do Instituto Atento, Marcell Sintra, ressaltou a importância do reconhecimento por parte do Estado. “É a primeira vez que recebemos apoio público. Esse valor vai nos ajudar a melhorar a infraestrutura e ampliar nossos atendimentos a crianças em situação de vulnerabilidade. Sentimos que finalmente estamos sendo vistos”, avaliou.

O coordenador regional da ADRA em Sergipe, Alex Ramalho, explica como os recursos financeiros recebidos irão ajudar a instituição a desenvolver projetos de desenvolvimento humano para crianças, adolescentes, idosos e mulheres em vulnerabilidade social. “Esses recursos vão ajudar a gente a trabalhar com a mobilização, na compra de equipamentos, muitas vezes até na contratação de pessoas que vão nos ajudar ainda mais a impulsionar todos os projetos”, explicou.

‘Nota da Gente’

Reformulado e relançado em fevereiro de 2025, o ‘Nota da Gente’ visa estimular a solicitação do CPF nas compras em Sergipe, promovendo educação fiscal, combate à sonegação e incentivo à solidariedade. Neste ano, o programa distribuirá R$ 2,7 milhões em prêmios, divididos em dois sorteios — junho e dezembro.

Premiações por sorteio: 1 prêmio de R$ 1 milhão para consumidor; 1 prêmio de R$ 250 mil para consumidor; além de 4 prêmios de R$ 25 mil para instituições beneficentes.

Além da premiação, a principal novidade do novo formato é a inclusão de entidades de proteção animal, ampliando o leque de instituições que podem ser beneficiadas.

Como participar

Para concorrer, o consumidor deve se cadastrar no site notadagente.se.gov.br ou no aplicativo do programa e exigir CPF na nota fiscal em qualquer compra realizada em estabelecimentos sergipanos do comércio varejista ou atacadista. Cada nota gera um bilhete para o sorteio, independentemente do valor. A próxima edição do sorteio está marcada para dezembro de 2025.

Foto: Arthur Soares