GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI LANÇA O PROJETO DA CASA DO ARTESANATO SERGIPANO NA CASACOR SERGIPE

O artesanato sergipano é um dos protagonistas na CasaCor Sergipe deste ano, a partir do apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Nesta segunda-feira, 4, o governador Fábio Mitidieri visitou o consagrado evento do cenário da arquitetura, design de interiores e paisagismo, que recebeu a primeira Casa do Artesanato Sergipano, iniciativa da gestão estadual para fortalecer o trabalho dos artesãos e artesãs sergipanos.

A Casa do Artesanato Sergipano representa o compromisso do Governo de Sergipe com o crescimento do setor artesanal, unindo tradição, inovação e desenvolvimento econômico. Para o governador, investir na valorização do artesanato e promover a cultura local é uma forma de reforçar a identidade dos sergipanos, ao passo que incentiva a economia criativa como um diferencial do estado.

“A arte e a cultura, além da expressão de um povo, são uma oportunidade a mais para desenvolver a sociedade. Investir na cultura e naquilo que a gente pode oferecer de diferencial é uma maneira de atrair cada vez mais gente para Sergipe, a partir do turismo. A Casa do Artesanato Sergipano está entre os projetos capitaneados pelo Viva Sergipe (Viva-SE), os quais têm o objetivo de mudar a cara dos espaços culturais do nosso estado, mostrando nossas riquezas para quem vem para Sergipe e, através disso, gerar mais riquezas para o nosso povo”, pontuou Fábio.

A primeira Casa do Artesanato Sergipano foi instalada em um contêiner dentro da mostra. Os artesãos e artesãs também tiveram seus trabalhos inseridos nos ambientes decorados, em uma união entre inovação e tradição.

Para a diretora da CasaCor Sergipe, Mercês Souza, a parceria com o Estado possibilitou a fusão de conhecimentos a partir da expertise e visão dos arquitetos com a prática dos artesãos. “É muito importante essa parceria, porque o profissional da arquitetura, decoração e paisagismo é formador de opinião pública. Então, ao apresentar uma peça bem colocada na decoração, destaca-se o artesanato como uma obra de arte popular. É a valorização das nossas origens, do nosso estado e sua rica cultura”, afirmou.

A artesã Márcia Mendes trabalha com crochê e contou da felicidade em expor as peças na CasaCor, assim como por toda a valorização que o artesanato local está tendo do Governo do Estado. “Minha mãe passou para todas as filhas a tipologia do crochê, é como uma herança de família. E esse momento é algo que todos os artesãos desejavam, tanto ao ter peças da gente na CasaCor, fazendo parte da decoração, quanto na Casa do Artesanato Sergipano. Sempre acreditei no governador e, agora, não é mais um sonho, é uma realidade”, salientou.

Casa do Artesanato

Segundo o secretário da Seteem, Jorge Teles, desde o início da gestão, o governador determinou que o artesanato sergipano estivesse presente nos eventos realizados pelo Governo do Estado e também fosse apresentado em outros estados para o reconhecimento dos artesãos de Sergipe.

“Nós abrimos muitos espaços de comercialização do artesanato sergipano e o governador, hoje, faz esse lançamento para coroar esse processo. Já comercializamos mais de R$ 2 milhões neste ano, em artesanatos pelo Brasil. A Casa do Artesanato Sergipano, o maior investimento da história já feito no artesanato sergipano, é um espaço privilegiado para a comercialização e teremos também ações de qualificação para o fortalecimento da iniciativa”, explicou Jorge Teles.

O projeto da Casa do Artesanato Sergipano está sendo desenvolvido pela Seteem, em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), Fundação de Cultura Aperipê (Funcap) e Instituto Banese, dentro do programa Viva-SE.

O diretor-superintendente do Instituto Banese, Ezio Déda, destacou que a iniciativa oferece oportunidades de profissionalização para os artesãos, para que o artesanato sergipano seja visto pela qualidade e possa agregar também lucratividade para quem desempenha a atividade. “Esse processo de profissionalização passa também por uma curadoria que vai selecionar, capacitar e ajudar a melhorar a qualidade do artesanato sergipano. O projeto já nasce grande e vai abranger os oito territórios de Sergipe”, comentou.

Além dos projetos espalhados pelo interior do estado, Aracaju contará com a loja master, que deve ficar localizada na Orla da Atalaia, e representará a produção dos oito territórios de Sergipe. “Lançamos o projeto-piloto aqui na CasaCor e essa inovação, de que dos 35 ambientes, 30 têm artesanato sergipano. Então, já é uma quebra de paradigma muito significativa, de valorização do que é efetivamente da gente, da nossa sergipanidade, do talento do artesão sergipano, movimentando a nossa economia criativa e dando espaço e voz a essas pessoas”, reforçou Ezio Deda.

