Governador Fábio Mitidieri recebe Grupo JMG Indústria de Alimentos que vai gerar mais de 200 empregos em Sergipe

Sergipe tem se firmado como um estado de oportunidades para emprego e renda. Atento a essas questões, o governador Fábio Mitidieri esteve reunido nesta quinta-feira, 3, com representantes do Grupo JMG Indústria de Alimentos, que vai adquirir o Moinho Motrisa (antiga Sarandi), para discutir a chegada do grupo a Sergipe, com a instalação da indústria e a geração de mais de 200 empregos.

Durante a reunião, o governador Fábio Mitidieri afirmou que incentivar a geração de emprego e renda para os sergipanos é uma das prioridades da administração. “Estamos entusiasmados para recebê-los em nosso estado. Sem dúvidas, a chegada da empresa em Sergipe vai impulsionar a produção e o desenvolvimento socioeconômico da nossa população”, disse.

O presidente indicado da Agência de Desenvolvimento, Milton Andrade, revelou que este é o primeiro encontro com o governador e para tratar das contrapartidas que o Governo do Estado pode dar para atrair esse investimento.

“Com a implantação e arrendamento dessa empresa, o antigo Moinho de Sergipe, no bairro Industrial, nós estaremos reaquecendo a indústria de alimentos, gerando uma média de 250 empregos diretos e mais de mil indiretos. Com a ampliação do pátio fabril, nós teremos esses números ainda mais fortes na geração de emprego e na arrecadação do estado”, informou.

Representando o grupo JMG, Márcio Leon explicou o que motivou a empresa a se fixar em Sergipe. “Nós vemos a possibilidade de expandir a produção aqui no estado, além disso, enxergamos um mercado pujante”, analisou. Segundo Márcio, a empresa segue em expansão nacional e, dentro desse plano, Sergipe se encaixa bem.

Já o representante do grupo investidor, Márcio Cunha, ressaltou que o principal diferencial de Sergipe hoje é a intenção que o Governo do Estado tem em atrair novas empresas e negócios, possibilitando, assim, a criação novos empregos e geração de renda. “Sergipe, sem dúvidas, se diferencia pelo perfil do seu governador: jovem, arrojado, que está pensando no futuro. Além disso, essa facilidade de auxiliar essas empresas para vir para cá e desburocratizar os trâmites normais que todo estado tem facilita muito”, comemorou.

Também presente na reunião, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Botelho, que na ocasião, estava representando o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, explicou o papel da corporação nessas negociações. “A empresa está em tratativas avançadas para aquisição do antigo Moinho Motrisa. Estamos apresentando todos os benefícios que o estado oferece para a empresa se instalar, dando total apoio, juntamente com outros organismos do Estado, para que a empresa venha, de fato, se instalar aqui”.

Unidades industriais

Com duas unidades industriais no estado de Goiás, além de várias filiais espalhadas pelo Brasil, a JMG Alimentos atua em praticamente todo o território nacional, com foco no Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Além de atuar na moagem de trigo, produção de macarrão, biscoitos e misturas para bolo, o grupo trabalha no segmento da pecuária e agricultura. De acordo com a empresa, todos os processos industriais não geram resíduos ambientais, de forma a evitar a poluição do ar, água e solo.

Produção mensal

A produção ultrapassa 20 mil toneladas de moagem de trigo ao mês, além de duas mil toneladas de macarrão, 800 toneladas de biscoito e 400 toneladas de mistura para bolo.

Foto: Arthur Soares