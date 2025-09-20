GOVERNADOR PARTICIPA DA EXPOGLÓRIA 2025 E REFORÇA IMPORTÂNCIA DA BACIA LEITEIRA NA ECONOMIA SERGIPANA

O governador Fábio Mitidieri prestigiou nesta sexta-feira, 19, a nova edição da ExpoGlória, uma das feiras agropecuárias mais tradicionais da região. O evento teve início na última quarta-feira, 17, e segue até este sábado, 20, no Parque de Exposições Cidade do Leite, em Nossa Senhora da Glória. Organizada pela Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopesea), em parceria com a prefeitura da cidade, a ExpoGlória conta com o apoio do Governo de Sergipe pelo terceiro ano consecutivo.

A iniciativa tem a participação de 100 empresas, e expectativa de movimentar R$ 60 milhões em vendas, com milhares de visitantes impulsionando a economia local e fortalecendo a identidade do município como um polo de desenvolvimento regional. Ele une negócios, cultura e entretenimento, reforçando a vocação para o agronegócio de Nossa Senhora da Glória, conhecida como a ‘Capital do Leite’, por abrigar o maior número de laticínios e beneficiadoras de leite no estado, bem como um grande rebanho leiteiro.

“A ExpoGlória já chegou fazendo toda a diferença no agronegócio e na bacia leiteira. Aqui, a gente vê grandes estandes, grandes negócios, uma feira que movimenta muito a nossa bacia leiteira, carinhosamente chamada de ‘ouro branco’, tanto que a menor taxa de desemprego em Sergipe está aqui. Parabéns à prefeitura, na pessoa da prefeita Luana, junto aos organizadores e a todos que fazem esse grande evento. O Estado como sempre apoiando, participando e dando sua estrutura possível. Faço questão de estar aqui ativamente todos os anos”, afirmou o governador.

Fábio também ressaltou a importância do evento não apenas para o desenvolvimento do agronegócio, mas também para a economia de Glória, movimentando toda a cidade e gerando emprego e renda em diversas áreas. “Você tem uma bacia leiteira forte, um evento como esse que traz a concentração do setor produtivo para cá. Isso enche o comércio, movimenta a cidade. É um mês de preparo e movimentação da economia, a cidade muda sua história naquele período para um grande evento. A cada ano que passa ele fica maior, batendo recordes”, acrescentou.

Na programação há palestras; estandes para venda de equipamentos, de insumos e prestação de serviços; leilão das principais raças; exposição de animais bovinos, equinos, caprinos e ovinos; e torneio leiteiro. A prefeita de Nossa Senhra da Glória, Luana Oliveira, agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio na realização da iniciativa.

“São quatro dias de palestras, treinamentos, vendas, com os estandes fazendo negócios. Que possamos aumentar ainda mais, porque a ExpoGlória só tem a crescer ao lado do Governo do Estado e demais parceiros, pontuou a gestora.

Também presente no evento, o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforçou o impacto da participação da gestão: “O Governo é determinante nesse apoio. A Secretaria Especial de Cultura, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) e Banese estão presentes. Viabilizar esse processo requer segurança pública, acesso, investimentos e infraestrutura para que o parque possa existir. Há um número maior de empresas que vêm expor aqui em Nossa Senhora da Glória, como uma região central de todo o sertão, com possibilidades de desenvolvimento econômico, vendas, arrecadação de impostos e geração de emprego”.

Bacia leiteira

A realização de mais uma ExpoGlória com sucesso consolida a importância da bacia leiteira e da produção do leite para a economia do estado. Em 2024, por exemplo, a produção leiteira sergipana teve o maior aumento do Nordeste, com 22,6%, e vem crescendo muito em produtividade graças aos investimentos em tecnologia, qualidade genética, assistência técnica e gestão dos empreendimentos pecuários.

“A ExpoGlória vai para todo o alto sertão, essa região produtora de leite, que nos faz sermos a maior bacia leiteira de Sergipe e uma das maiores do Nordeste. Esse evento atrai a população, porque mexe com o produtor de todo tamanho, trabalha a identidade e a cultura da terra, com o produto que mais traz recursos ao município. A gente fica realmente feliz, com esse ano ainda maior, muitos investimentos”, ressaltou a prefeita Luana Oliveira.

De acordo com a Cooperativa Sertaneja do Agronegócio (Coopsea), o município de Nossa Senhora da Glória é o maior beneficiador de leite do Nordeste, beneficiando 2 milhões de leite cru por dia. No ano passado a ExpoGlória movimentou em torno de R$ 40 milhões com seus negócios, e a tendência é que esse ano o valor chegue a R$ 60 milhões.

“A gente, que faz parte da Coopesea, vê que a feira está crescendo a cada ano e tomando uma proporção muito maior do que o que a gente imagina, com recordes de público e muitos negócios. Para nós, está sendo muito satisfatório, vendo a adesão da população e de quem vem para expor”, destacou o presidente da Coopsea, Sidcley Oliveira.

Sidcley também agradeceu pela presença do governador: “Fábio é sempre bem-vindo. Ele abriu as portas do Governo do Estado com todo o apoio que a gente precisa, e a presença dele nos dá motivação, por prestigiar junto às demais autoridades do Estado”.

O forte público presente ao longo dos quatro dias dá a dimensão da grandiosidade e da importância do evento para Nossa Senhora da Glória e toda a região, movimentando o agronegócio. É o caso do pecuarista Dorgival Pinto, que participa da ExpoGlória: “​​É um evento grandioso para os produtores de leite. Isso engrandece tanto o Estado, quanto o município e o produtor, é um incentivo dos maiores para que o produtor venha e seja estimulado a trabalhar cada vez mais”.

Investimentos

A realização da ExpoGlória também faz parte de uma série de ações voltadas à cadeia produtiva em Sergipe, em especial ao agronegócio e à bacia leiteira. Dentre os principais projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado neste sentido está a Adutora do Leite, obra que impulsionará o desenvolvimento socioeconômico do alto sertão sergipano. Com uma extensão de 108 km, a rede de abastecimento levará água para dessedentação animal em cinco municípios, graças a um investimento de R$ 250 milhões. A expectativa é que a produção leiteira na região dobre com a finalização da obra.

A obra será dividida em três etapas de construção. O primeiro trecho tem início na Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) 100, que atende o Perímetro Irrigado Califórnia da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Coderse), e termina em Poço Redondo, onde está prevista a construção de uma segunda EEAB.

No segundo trecho haverá a construção da terceira EEAB, que fará a água do São Francisco chegar ao povoado Santa Rosa do Ermírio, ainda em Poço Redondo. Por fim, o último trecho chega à sede municipal de Glória, com previsão da implantação de mais uma Estação Elevatória.

Com a produção de leite sendo a principal atividade econômica da região do alto sertão sergipano, a expectativa do Governo do Estado é de que a Adutora do Leite melhore a qualidade de vida das 23 mil famílias dos municípios assistidos, com o aumento da geração de renda e abertura de novos postos de trabalho.