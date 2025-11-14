INSCRIÇÕES ABERTAS PARA ARTESÃOS E EMPREENDEDORES QUE DESEJAM ATUAR NA VILA DO NATAL ILUMINADO 2025

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), lançou o Edital de Chamamento Público nº 10/2025 para selecionar artesãos, empreendedores de moda autoral e expositores de comidas temáticas que desejam participar da Vila do Natal Iluminado 2025, evento que será realizado de 5 a 28 de dezembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O edital tem como objetivo credenciar artesãos, empreendedores e microempreendedores individuais (MEIs) que desejem comercializar no evento, uma excelente oportunidade de geração de renda, uma vez que a Vila do Natal já se consolidou como uma das atrações mais esperadas do calendário sergipano.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressalta que o Governo do Estado criou uma política de fortalecimento do artesanato e da economia solidária. “Hoje, em todo evento que o governo promove ou patrocina sempre há um espaço dedicado ao talento do povo sergipano. Isso é olhar para o pequeno empreendedor e fortalecê-lo nesse processo, é investir em eventos que proporcionam ao empreendedor uma oportunidade de ganhar uma renda extra, de desenvolver o seu ofício, de apresentar o que o sergipano tem de melhor”, destaca.

As inscrições estarão abertas de 13 a 21 de novembro e podem ser realizadas presencialmente no auditório da Seteem (Av. Barão de Maruim, 305, bairro São José, Aracaju), de segunda a quinta-feira, das 7h às 16h, e sexta-feira, das 7h às 13h; ou de forma online, pelos seguintes canais:

Comidas temáticas: https://forms.gle/i8wgtmgcHXHY4byd7

Artesanato: pelo e-mail artesanatoeditalse@gmail.com. Ao escolher esta modalidade de inscrição, é importante que o candidato confira atentamente no edital a documentação exigida para envio.

Serão disponibilizadas oito vagas para comercialização de comidas temáticas e 10 vagas para artesanato e moda autoral. A seleção seguirá critérios técnicos definidos pela comissão organizadora, conforme o edital disponível.

O resultado definitivo será divulgado no dia 28 de novembro, no Diário Oficial do Estado e no site da Seteem.

