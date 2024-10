SERGAS: GOVERNO ANUNCIA A EXPANSÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO PARA O INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE

O governo do Estado de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), expande o gás natural canalizado para o interior do estado, iniciando nos municípios de Lagarto e Umbaúba. A notícia foi oficializada pelo governador Fábio Mitidieri marcando um passo importante para o desenvolvimento energético e econômico de Sergipe.

Após uma chamada pública realizada pela companhia, o diretor-presidente da Sergas, José Matos – acompanhado do diretor técnico e comercial, Álvaro Moraes, e do gerente comercial, Pablo Matsuo -, esteve com as empresas vencedoras do certame, Logás e PetroBahia, e visitaram os poços onshore de gás natural localizados em Candeias, na Bahia, e em Santo Amaro das Brotas, em Sergipe. Essas empresas serão responsáveis pela entrega do gás até os novos destinos.

Esse movimento representa um marco para o estado, já que a última interiorização de gás natural ocorreu em 2017, no conjunto Rosa Elze, município de São Cristóvão, localizado na região da grande Aracaju. Em Lagarto, o gás natural irá abastecer uma grande indústria e um posto de combustível, com planos de expansão. Em Umbaúba, a chegada do gás será voltada ao setor de transporte de carga pesada, atendendo a frota que trafega pelo estado diariamente por meio de caminhões e carretas.

O governador Fábio Mitidieri destacou os esforços e investimentos feitos pelo governo para ampliar a atuação da Sergas. “Estamos preparando o estado para investimentos na área de gás e energia com a modernização da legislação, investimentos na ampliação e duplicação da rede de gasoduto. A interiorização do gás possibilita a instalação de novas indústrias, gera empregos e incentiva o crescimento econômico de regiões, além de atrair investimentos”, afirmou.

Segundo o diretor-presidente da Sergas, José Matos, essas ações mostram o quanto o Governo do Estado valoriza e entende a importância do gás natural para o desenvolvimento do setor energético em Sergipe. “O governador Fábio Mitidieri tem investido na Sergas. Recentemente, ampliou a participação do estado na companhia, ao adquirir as ações da Norgás, e agora evidenciou todos os esforços para interiorizar o gás natural. Esse era um desejo do governador desde que ele assumiu”, explicou José Matos.

O gás natural desempenha um papel crucial para a indústria e o transporte, contribuindo para a redução das emissões de gases do efeito estufa. Sergipe, que possui uma reserva rica em gás natural, aposta nessa fonte como uma alternativa estratégica para impulsionar o desenvolvimento energético sustentável. “O gás natural oferece diversas vantagens, podendo ser utilizado tanto em indústrias quanto em condomínios e no transporte. É uma alternativa mais segura e eficiente”, comenta o diretor-presidente.

Investimentos

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2024, o estado de Sergipe investiu R$ 23.992.914,36 em obras de expansão da rede de gás natural, com a implantação de 43,9 km de malha de distribuição, reforçando o compromisso com o crescimento sustentável e a modernização da infraestrutura energética.

Também estão programados para 2025 investimentos de R$ 25.530.827,00 em obras de expansão da rede de tubulação de gás, melhorias nas estações e ligações de clientes à rede de gasodutos.

ASN – Foto: Ascom Sergas