Governo anuncia redução no preço da tarifa do gás natural canalizado

Os consumidores de gás natural canalizado em Sergipe iniciam o mês de agosto com uma excelente notícia: a redução na tarifa do gás natural. O anúncio foi feito pela Sergipe Gás S/A (Sergas) nesta terça-feira, 31, e contempla todos os segmentos de mercado atendidos pela companhia — comercial, residencial, automotivo (GNV), industrial e cogeração. Os valores variam conforme o tipo de consumo. Para o segmento Gás Natural Veicular (GNV), a redução será de R$ 0,32 por metro cúbico. Já para o setor comercial, a redução chega a R$ 0,43 por metro cúbico. Os segmentos residencial e industrial também serão beneficiados com tarifas mais baixas.

De acordo com o diretor-presidente da Sergas, Alan Lemos, os valores são definidos com base em variáveis específicas de cada segmento. “A Sergas trabalha constantemente para garantir uma oferta de gás natural competitiva, segura e economicamente viável para todos os segmentos atendidos no estado. Essa redução reforça nosso compromisso com a modicidade tarifária e com o desenvolvimento sustentável de Sergipe”, afirmou.

A nova tabela tarifária entra em vigor a partir desta quinta-feira, 1º de agosto, e representa mais um passo no fortalecimento do gás natural como uma alternativa moderna e acessível.

O gás natural oferece diversas vantagens aos consumidores. Nos condomínios, é mais seguro por não exigir armazenamento em botijões, e conta com sistemas de segurança que reduzem o risco de vazamentos. Já no setor comercial, o fornecimento contínuo evita a necessidade de reabastecimento e permite melhor aproveitamento dos espaços, eliminando a necessidade de áreas destinadas à estocagem de cilindros.

Por André Carvalho – Foto: Sergas