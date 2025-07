Governo apoia 4ª edição de Sergipe Oil & Gas e compromisso com setor

Na próxima quarta-feira, 23, terá início a quarta edição do Sergipe Oil & Gas (SOG). A programação acontece no Centro de Convenções AM Malls, em Aracaju, e prossegue até o dia 25. O evento é considerado o maior do setor de petróleo e gás, e conta com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Sergipe Gás (Sergas).

Assim como na edição anterior, o SOG25 mantém o formato multi, com atividades acontecendo de maneira simultânea – incluindo Congresso, Feira de Negócios e outras atrações. Entre os 70 estandes da feira, estará o do Governo de Sergipe, organizado pela Sedetec e pela Sergas. Nesta edição, é previsto um público de 3,5 mil visitantes, além de uma movimentação de mais de R$ 200 milhões em negócios.

O evento busca se consolidar como referência internacional, com a presença de palestrantes estrangeiros e a disponibilização de material bilíngue. Entre os destaques da edição, estão as novidades sobre o projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP) e o descomissionamento de plataformas, sob liderança da Petrobras. Além da estatal, estarão presentes gestores públicos, técnicos, especialistas e representantes da cadeia produtiva.

De acordo com o executivo da Brainmarket e coorganizador do SOG, Eduardo Aragon, a expectativa para o evento é a melhor possível. “Com os investimentos da Petrobras no SEAP, com possibilidade de contratação ainda em 2025, Sergipe entrará na vanguarda do gás até 2030. Essa novidade associada aos painéis sobre a cadeia produtiva offshore, logística offshore para a região, e mercado de gás natural, entre outros, farão do SOG25 um evento muito interessante, inclusive com congressos paralelos que vão qualificar ainda mais o setor na região”, diz.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, destaca que o crescimento do evento acompanhou a projeção de Sergipe no cenário de óleo e gás. “Desde a primeira edição, fazemos parte do projeto Sergipe Oil & Gas. A cada ano, nosso estado ganha mais protagonismo no setor, tornando-se referência em regulação, segurança jurídica e infraestrutura. Assim, Sergipe se reafirma como um terreno fértil para investimentos e debates no setor, o que justifica o alcance cada vez mais do SOG”, frisa.

Para o diretor-presidente da Sergas, as ações do Governo do Estado vem colaborando para a transformação do setor e consolidação do Sergipe Oil & Gas. “O evento representa uma oportunidade ímpar para reunir os principais agentes do setor de petróleo e gás, não apenas de Sergipe e do Brasil, mas também do cenário internacional. É um espaço valioso para apresentar projetos inovadores, discutir caminhos para o futuro da energia e, sobretudo, fortalecer parcerias por meio do networking qualificado. A Sergas se orgulha de fazer parte desse ambiente que impulsiona o desenvolvimento do nosso estado e contribui com o fortalecimento do setor de óleo e gás no país”, ressalta.

Programação

A grade do SOG25 integra atividades voltadas aos mais diversos públicos. Durante a Feira e a Rodada de Negócios, empresas e fornecedores do ramo se encontrarão a fim de conhecer propostas e firmar parcerias. Já a Arena Comercial dará visibilidade às empresas fornecedoras locais, que poderão apresentar novidades em seus portfólios de produtos, serviços e equipamentos. E no Startup Day, dentro da Arena de Inovação, empresas sergipanas que desenvolvem novas tecnologias terão a oportunidade de se conectar a outros atores do ecossistema de óleo e gás.

O Congresso SOG25 levará os principais nomes do segmento para discutir e analisar tendências e estratégias no setor. A Arena ESG será destinada a debates sobre sustentabilidade, com foco em práticas ambientais, sociais e de governança. A programação também conta com a Seção Técnica, dedicada à apresentação de trabalhos técnicos e debates sobre boas práticas, além de visitas técnicas a operações da indústria local, em cinco roteiros distintos.

O Sergipe Oil & Gas 2025 é uma realização das empresas Austral e Brainmarket. O acesso é gratuito, e requer apenas a inscrição no site oficial do evento. Para se inscrever e conhecer a programação, os interessados devem acessar www.sergipeoilgas.com.br.

Foto: Ascom/Sedetec