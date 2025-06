Governo apoia Sebrae Sergipe no lançamento do Programa Pró-Catadores

O Programa Pró-Catadores Sergipe, iniciativa estratégica do Governo Federal com apoio do Governo do Estado, foi lançado oficialmente pelo Sebrae Sergipe nesta segunda-feira, 2. A iniciativa tem como objetivo promover a inclusão social e produtiva dos catadores de materiais recicláveis, com a formação e o fortalecimento de cooperativas e associações. O governador Fábio Mitidieri esteve presente na solenidade.

O objetivo do Pró-Catadores Sergipe é capacitar profissionais, gerar emprego e renda, contribuindo para a destinação correta dos resíduos sólidos nos municípios. O programa firma um acordo de cooperação técnica em prol das cooperativas, catadores e catadoras, para impulsionar o acesso a políticas públicas, capacitação e aperfeiçoamento profissional. Estão disponíveis diversas possibilidades de atendimentos, desde a formalização como MEI até a melhoria de gestão de negócios.

O governador parabenizou a iniciativa do Sebrae. “É um projeto muito bonito para o fortalecimento, qualificação e preparo dos catadores. Parabenizo, também, a nossa superintendente Priscila, primeira mulher superintendente da história do Sebrae que tem feito um grande trabalho. É importante que não apenas nós do Estado, mas os prefeitos também demonstrem preocupação com a pauta dos catadores. Naquilo que pudermos dar as mãos para fortalecer, estaremos sempre à disposição”, afirma.

Fábio acrescentou que é um dever e obrigação dos gestores públicos acolher a todos. “Os catadores precisam ser acolhidos, transformando suas vidas pelo trabalho e sendo vistos pela gestão. Não podemos seguir na pobreza, e aqui estamos transformando vidas dando oportunidade e qualificação a essas pessoas. Nossa estrutura está oferecida ao Sebrae, para que juntos, façamos com que a vida dessas pessoas seja melhor”, frisa.

Historicamente, os catadores de materiais recicláveis presentes nos municípios são a base da cadeia econômica da reciclagem no Brasil. Porém, ainda há uma massa de trabalhadores informais que podem integrar a coleta seletiva organizada pelos municípios. Nesse sentido, o Programa Pró-Catadores busca inserir os catadores nas políticas públicas locais, formalizando toda a cadeia.

A superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola, detalhou o funcionamento da iniciativa. “O Programa Pró-Catadores tem por objetivo trabalhar essas associações. Hoje, são 34 associações, aproximadamente 500 catadores cadastrados, mas sabemos que Sergipe tem aproximadamente 1000 catadores. Precisamos realizar esse diagnóstico, capacitá-los e fazer com que a gestão municipal faça a contratação direta. Desta forma trabalhamos não apenas o lado social, mas também o desenvolvimento econômico dessa categoria tão importante, através da inclusão e sustentabilidade”, pontua.

Priscila ressaltou ainda que o Sebrae está com 11 consultores distribuídos pelo estado, mapeando os catadores, para que eles se aproximem das associações e cooperativas, visando a contratação direta pelas gestões municipais. “O programa marca o início de uma jornada de transformação com diálogo e compromisso, alcançando muitas famílias sergipanas que vivem dessa coleta, e acabam sendo invisíveis à sociedade. Estamos buscando cumprir um propósito, sendo vetor de transformação duradora”, complementa.

O evento de lançamento contou com a presença do diretor-presidente do Sebrae, Décio Lima, que elogiou a iniciativa e o trabalho do Sebrae Sergipe. “Tenho certeza que o programa construído aqui em Sergipe será um paradigma para o Brasil. Essa atividade não é apenas de natureza econômica, mas, também, é uma obra humana significativa. O programa tem as digitais do Governo Federal, do Governo do Estado, das instituições, e é marcante para todos. No futuro, irão se lembrar de Sergipe sendo organizado e harmonizado com o meio ambiente, produzindo renda e distribuindo riqueza”, ressalta.

Também estiveram presentes prefeitos, secretários municipais, representantes do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE-SE), Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), cooperativas, associações e lideranças ambientais.

Catadores satisfeitos

Representantes de associações e cooperativas de catadores mostraram satisfação com a iniciativa, e esperança com um futuro melhor a partir do Programa Pró-Catadores. De forma geral, foi ressaltada a importância deste apoio às cooperativas por parte das gestões municipais, fazendo com que toda a população seja atingida pelo serviço de coleta seletiva, melhorando a capacidade de renda e girando a cadeia produtiva da reciclagem.

O técnico e representante da Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Ancat), Adriano Santos, reforçou que o objetivo principal é garantir o fomento à reciclagem. “As cooperativas de catadores são muito carentes de capacitação e estruturação, e o projeto é importante para trazer expertise ao negócio dos catadores, fazendo com que eles sejam habilitados para serem contratados. O projeto do Sebrae vai trazer a consultoria para dialogar com as prefeituras”, aponta.

Os catadores foram representados na solenidade pelo presidente da cooperativa União, Jackson Miller, que também exaltou a importância deste projeto e da parceria de diversas frentes. “Como cooperativa, só temos a agradecer pelo apoio. Esse projeto é muito importante para nós, tirando essas pessoas da informalidade. Viemos do antigo lixão, catamos nas ruas, e hoje graças a Deus estamos organizados. Agradecemos ao Sebrae, Governo Federal e Governo do Estado, e ficamos felizes em estarmos nesse momento”, considera.

Ações do Estado

O Governo de Sergipe tem desenvolvido diversas ações em prol dos catadores, por meio da Secretarias de Estado do Meio Ambiente e Ações Climáticas (Semac) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A mais recente delas se dá no Arraiá do Povo 2025, com um espaço exclusivo para catadores e seus filhos, o Espaço Acolher, que oferece acolhimento, segurança, alimentação e atividades lúdicas para crianças de 2 a 12 anos.

O local idealizado pela Seasic funciona como ponto de apoio seguro durante os festejos, permitindo que os trabalhadores atuem com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em um ambiente protegido e acolhedor.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, o espaço representa dignidade, valorizando o trabalho e cuidando do meio ambiente. “Estamos trazendo isso, agora, na nossa Vila do Forró com o acolhimento, fornecendo refeitório, banho, kits, EPIs e todo o cuidado para que eles possam trabalhar e as crianças estejam se divertindo com uma equipe multidisciplinar. A participação, hoje, de muitos prefeitos aqui no evento traz, também, esse olhar, de uma gestão para todos. Parabenizo o Sebrae pela ação, para que a gente consiga avançar e trazer mais dignidade”, declara.

As ações por parte do Estado para os catadores também acontecem em demais eventos, como o Verão Sergipe, ao receberem kits de trabalho com equipamentos e elaboração de mecanismos regulatórios para as cooperativas e associações, como reforça a secretária da Semac, Déborah Dias. “O apoio do Sebrae, junto às políticas públicas do governo, nos apoia nesta construção. Essa gestão de resíduos sólidos é muito complexa, e a gente vem trabalhando frente aos catadores, desenvolvendo as políticas, leis e decretos, fortalecendo o trabalho com os catadores através dos consórcios e cooperativas. Nós, enquanto Estado, estamos desenvolvendo várias ações, inclusive a Coleta do Bem junto à Seasic no Espaço Acolher do Arraiá do Povo. Hoje estamos construindo isso junto ao Sebrae, o que reflete também no meio ambiente sustentável”, complementa.

Foto: Arthur Soares