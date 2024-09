Governo dá pontapé inicial para criação do Hub de Hidrogênio

Cadeia de negócios envolve investidores interessados tanto na produção, armazenamento e transporte

O Governo de Sergipe, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), deu o pontapé inicial para criação do Hub de Hidrogênio Verde no estado com a contratação da Ernst Young, empresa de consultoria para subsidiar informações locais acerca do hidrogênio verde, e da Souto Correia, escritório de advocacia que auxiliará a agência na estruturação de possíveis modelagens jurídicas para parcerias na área.

O objetivo é consolidar em um único estudo todas as oportunidades de Sergipe no setor de hidrogênio verde, criando um caso de negócio que facilitará o avanço das negociações com investidores atuais e futuros, incluindo potenciais parcerias internacionais.

O Hub de Hidrogênio Verde, dentre outros aspectos, visa fornecer área, tecnologia, segurança jurídica, tributária e infraestrutura, o que deve ser feito, por exemplo, por meio da recriação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) para o desenvolvimento de um novo pólo de produção de energia limpa em Sergipe, uma vez que a região Nordeste do Brasil é considerada um dos locais com melhor competitividade na produção de hidrogênio verde em todo o mundo.

Para isso, dentro do escopo de trabalho está a criação de um estudo de caso sobre o combustível, mostrando as potencialidades que o estado possui na área, como também o que precisa ser incrementado em sua infraestrutura e legislação para tornar Sergipe um local competitivo para atrair novos negócios.

Essa cadeia de negócios envolve investidores interessados tanto na produção, armazenamento e transporte quanto no consumo do próprio hidrogênio verde, a exemplo de empresas na área de siderurgia, fertilizantes e produções diversas, que podem vir a utilizar o hidrogênio verde como matéria-prima ou energia para mover sua indústria. Trata-se de um mercado bilionário e com potencial para geração de milhões de empregos no Brasil e no mundo.

Além do estudo que está sendo elaborado pela empresa contratada, a Desenvolve-SE está levando ao Governo do Estado a proposta de criação de um grupo de trabalho com agentes de dentro e de fora do governo para auxiliar na estruturação desse Hub de Hidrogênio Verde, o que deve impulsionar a atração de novos investimentos para Sergipe.

“Esse é o início de um trabalho que visa institucionalizar de maneira estruturada no estado de Sergipe o tema hidrogênio verde, contribuindo para a criação do nosso Hub e a atração de novos investimentos”, explica o diretor de Relações Internacionais da Desenvolve-SE, Ademário Alves.

Foto: Ascom Desenvolve-SE