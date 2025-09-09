Governo de Sergipe apoia realização da 10ª edição do ‘Moda Mix’ em Itabaianinha

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), apoia a realização da 10ª edição do ‘Moda Mix’, que acontecerá nos próximos dias 12, 13 e 14 de setembro, no município de Itabaianinha, no sul sergipano, conhecida como a “Capital da Moda”. Considerado o maior evento do setor realizado em Sergipe, o ‘Moda Mix’ impulsiona a cadeia produtiva da indústria têxtil e da confecção no estado e tem impacto direto na geração de empregos formais e informais.

O evento, que completa 10 anos de história, tem como objetivos a exposição de novas coleções das mais de 60 lojas participantes do Polo Moda Itabaianinha; o fortalecimento da economia local, gerando oportunidades de negócios; a atração de atacadistas, varejistas, revendedores, sacoleiros e empresários do setor de moda, incentivando caravanas de diferentes cidades e estados; e a consolidação de Itabaianinha como referência em moda no estado.

O Governo de Sergipe atua como parceiro e apoiador do evento, reconhecendo seu papel na geração de empregos e na movimentação da economia local. Apoiar o evento significa reforçar o posicionamento de Sergipe como produtor competitivo na área têxtil e de confecção, valorizando a mão de obra local e o talento criativo que movimenta esse segmento.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, ressalta que, hoje, o ‘Moda Mix’ está se consolidando como um dos maiores eventos de moda do Nordeste. “Isso mostra a força do polo de confecções de Itabaianinha. Mais do que uma vitrine de tendências, o evento expressa o talento e a criatividade do nosso povo, que transformam a moda em oportunidades reais de emprego, renda e desenvolvimento para toda a região. Cada desfile, cada oficina e cada coleção, que são aqui apresentadas, simbolizam o trabalho que transforma vidas. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria do Trabalho, é parceiro nessa trajetória, fortalecendo a qualificação profissional, apoiando o empreendedorismo e valorizando quem faz deste polo um motor estratégico da economia sergipana’, enfatizou.

Investimento na região

Através do programa Qualifica Sergipe, desenvolvido pela Seteem, o Governo do Estado já realizou a formação de mais de 500 sergipanos e sergipanas em cursos na área de confecção, em Itabaianinha e Tobias Barreto. O setor de confecção e moda no município de Itabaianinha é um dos maiores empregadores do estado, absorvendo mão de obra em diferentes níveis de qualificação. A realização do Moda Mix movimenta todo o ecossistema local, desde costureiras, modelistas e vendedores até profissionais de logística, turismo e serviços.

Além disso, há um fortalecimento da economia regional, que estimula a chegada de novos compradores de Sergipe e de outros estados, ampliando as redes de negócio e fortalecendo o Polo Moda como referência nacional. O incremento no volume de vendas gera não apenas receita imediata para lojistas, mas também estímulo para novas contratações no setor.

Foto: Igor Matias