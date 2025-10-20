Governo de Sergipe apoia realização da Campus Party 2025 em Aracaju

A capital sergipana se prepara para receber a Campus Party Weekend Aracaju, nos dias 25 e 26 de outubro, na Universidade Tiradentes (Unit). O evento, que tem apoio institucional do Governo de Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, deve atrair mais de 15 mil participantes e promete impulsionar o ecossistema de inovação, ciência, tecnologia e empreendedorismo no estado. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e a Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) capitaneiam a participação do Governo do Estado no evento.

A Campus Party é considerada o maior festival de tecnologia, empreendedorismo, ciência e disruptividade do mundo, com mais de 70 edições realizadas em 30 países. O evento envolve experiências voltadas a Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo. Atualmente, a programação registra mais de 550 mil participantes ao redor do mundo. No Brasil, a Campus Party acontece há mais de 15 anos.

O gestor da Sedetec, Valmor Barbosa, classifica o evento como um marco para Sergipe. “O Governo do Estado, por meio da Secretaria e suas vinculadas, não poderia deixar de participar ativamente desse projeto tão significativo. Serão dois dias intensos de imersão em tecnologias com potencial real de transformação para a nossa população. Apresentaremos diversos projetos desenvolvidos por nós, para que o público possa conhecer de perto o trabalho inovador que o Governo vem conduzindo”, destacou.

O Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec), o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), a Sergipe Gás (Sergas), a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), todas vinculadas à Sedetec, integrarão o estande do Governo de Sergipe no evento. A Seplan também estará presente no espaço, apresentando seus projetos e serviços.

“A Campus Party é um evento que contribuirá para a consolidação do ecossistema de inovação do Estado. É parte de uma grande jornada de fortalecimento de todos que fazem e promovem a inovação e é fundamental que o Estado esteja inserido, fomentando, apoiando, participando e fazendo com que esse evento seja o início de uma grande jornada de estímulo e fortalecimento de toda a rede de inovação, tecnologia e desenvolvimento de Sergipe”, afirmou o titular da Seplan, Júlio Filgueira.

Programação

A programação do estande do Governo do Estado contará com diversas novidades. O ITPS apresentará pesquisas como a análise de resíduos de agrotóxicos, o uso de pó de rocha para produção de fertilizantes naturais e o desenvolvimento da bala funcional Cítrus Care, com benefícios nutricionais e propriedades antioxidantes. A Sergas mostrará iniciativas como o sistema de ajuste remoto de potência, gestão de fiscalização e a interiorização do uso do GNC. Já a Jucese realizará palestras sobre a transformação digital dos serviços de registro empresarial e o uso de inteligência artificial, blockchain e identidade digital para reinventar o empreendedorismo.

O SergipeTec apresentará protótipos de impressão 3D, além de maquetes e projetos relacionados a energias renováveis, como solar, eólica, biogás e hidrogênio verde, e iniciativas para a agricultura familiar. A Fapitec/SE promoverá palestras focadas nos caminhos da inovação, comunicação científica e fortalecimento da pesquisa no estado. Por fim, a Codise levará materiais informativos, e a Seplan apresentará palestras sobre a visão de futuro da gestão estadual, inovações no setor público e democracia digital.

Foto: Organização Campus Party