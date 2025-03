Governo de Sergipe assina contrato com empresa produtora de petróleo

Com a perspectiva de fomentar o crescimento econômico do estado, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) recebeu nesta quinta-feira, 13, o Grupo Petrom Oil & Gas para formalizar a renovação do contrato de concessão do espaço utilizado pela empresa desde 2020. A Petrom explora e produz petróleo no campo terrestre de Rabo Branco, na Bacia de Sergipe-Alagoas. O campo está situado em área estadual, no município de Santo Amaro das Brotas, no leste sergipano.

Atualmente, a empresa produz na área explorada cerca de 150 bpd e 3 mil m³ de gás natural por dia, gerando royalties mensais para o estado. Segundo o diretor-presidente da Petrom, Renato Tocantins, a empresa é a segunda maior produtora de petróleo e gás de Sergipe e tem perspectiva de crescer ainda mais.

“Começamos produzindo com um poço e agora estamos produzindo com seis, sendo capazes de colocar mais três. Então, estamos utilizando toda a nossa capacidade produtiva. Ampliamos nossa capacidade de armazenagem e estamos terminando a construção de uma subestação elétrica. Também prevemos a construção de uma estação compressora de gás. Então, estamos crescendo”, afirmou Renato.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, destacou a importância de Sergipe no cenário nacional de exploração onshore. “Somos um dos principais produtores do Brasil, tanto onshore quanto offshore, e os reservatórios que a Petrom explora fazem parte desse contexto, impactando a economia do nosso estado e nos colocando numa posição de destaque no cenário nacional de combustíveis”, informou.

Ainda de acordo com o diretor-presidente da Petrom, a empresa logo deverá iniciar mais uma campanha de perfuração. “Estamos articulando o início da campanha ainda para 2025. Começaremos com dois poços, com previsão de intensificar o processo. Acreditamos ser uma área com grande potencial de exploração em óleo e gás”.

Foto: Codise