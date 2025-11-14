Governo de Sergipe debate sobre a operação da Mina de Potássio, no município de Rosário do Catete

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta quinta-feira, 13, no Palácio dos Despachos, representantes da VL Holding, nova empresa responsável pela operação da mina de potássio em Rosário do Catete.

O objetivo foi discutir a continuidade das atividades do Complexo Mineroquímico da Usina Taquari-Vassouras e o alinhamento sobre os incentivos fiscais previstos no Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI).

A VL Holding adquiriu recentemente os ativos da antiga Mosaic Fertilizantes, que administrava o complexo até 3 de novembro de 2025. Com a aquisição, a empresa passou a operar sob o nome Stratos Mineração, garantindo a manutenção de todos os empregos e a continuidade integral das operações. O grupo tem como meta ampliar a oferta nacional de fertilizantes, contribuindo para reduzir a dependência de importações.

Durante a reunião, foram debatidos temas relacionados ao diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), previsto nas resoluções do Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI) de 2021 e 2024, que garantem apoio fiscal em importações, exportações, aquisições de equipamentos e matéria-prima. O Governo de Sergipe acompanhou todo o processo e se colocou à disposição para garantir uma transição segura e eficiente entre as empresas, reforçando o compromisso em manter um ambiente favorável ao crescimento do setor e à valorização dos trabalhadores locais.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a chegada da Stratos Mineração marca uma nova etapa para o setor mineral e industrial do estado, reforçando o ambiente favorável a investimentos. “Temos trabalhado para que Sergipe continue sendo referência em desenvolvimento e em geração de oportunidades. A mineração é um setor estratégico para o nosso crescimento, e a presença da Stratos reforça a confiança do empresariado no potencial do nosso estado. O Governo do Estado está de portas abertas para apoiar essa nova fase, garantindo segurança jurídica, estímulo à produção e condições para que novos investimentos se consolidem, gerando emprego e renda para o povo sergipano”, afirmou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, destacou a importância do Complexo Taquari-Vassouras para a economia sergipana e para o fortalecimento da cadeia de fertilizantes no país. “O Complexo Taquari-Vassouras é um dos mais importantes ativos do Brasil em se tratando de recursos minerais e de insumos para a indústria de fertilizantes. Assim, acompanhamos a transição acionária e nos colocamos à disposição da nova gestão para que suas operações sejam bem-sucedidas, gerando empregos e renda para nosso estado”, ressaltou.

Já o diretor-presidente da Stratos Mineração, Daniel Moreira, enfatizou o potencial de Sergipe e agradeceu o apoio do Governo do Estado durante a chegada da empresa. “Agradeço a oportunidade que o secretário executivo da Sedetec, Marcelo Menezes, proporcionou ao organizar essa agenda tão importante. Nós, da Stratos Mineração, estamos chegando a Sergipe e iniciando nossas atividades com o pé direito. Temos acompanhado de perto o trabalho que o governador Fábio Mitidieri e toda a sua equipe vêm fazendo no estado, que se mostra cada vez mais promissor, em pleno crescimento e com forte capacidade de investimento. Encontramos aqui uma estrutura altamente operacional, com uma equipe qualificada e uma localização estratégica. Estamos preparados para atender o produtor rural e o fazendeiro que dependem dos nossos produtos”, afirmou.

Com a nova administração, a expectativa é de expansão da capacidade produtiva e modernização da estrutura operacional da mina, que é a única em atividade no Brasil e a única mina subterrânea de potássio do Hemisfério Sul. A localização estratégica do complexo, próxima aos polos consumidores do Nordeste, é vista como um diferencial, reduzindo os custos logísticos e fortalecendo o mercado regional de fertilizantes.

Com a reunião, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso de estimular investimentos e garantir a continuidade das políticas industriais, que vêm fortalecendo a economia do estado. O Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), iniciativa que beneficia mais de 330 empresas em todo o estado, é responsável por 32 mil empregos diretos e já soma R$ 1,7 bilhão em investimentos previstos entre 2023 e 2025, consolidando-se como um dos principais instrumentos de fomento ao desenvolvimento produtivo de Sergipe.

O encontro realizado no Palácio dos Despachos contou também com a presença do diretor executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; do diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães; do diretor-presidente da Sergipe Gás S/A (Sergas), Alan Lemos; do senador por Sergipe Laércio Oliveira; e do diretor industrial da Stratos Mineração, Mauro Lopes Cordeiro.

Foto: Arthur Soares