GOVERNO DE SERGIPE DIALOGA COM GRUPO DO SETOR DE DUCHAS E QUE VAI GERAR INICIALMENTE 700 EMPREGOS

GOVERNO DE SERGIPE DIALOGA COM GRUPO DO SETOR DE DUCHAS ELÉTRICAS SOBRE INVESTIMENTOS NO ESTADO

Governo de Sergipe dialoga com grupo do setor de duchas elétricas sobre investimentos no estado

Grupo Zagonel vai gerar inicialmente 700 empregos

O Governo de Sergipe reafirmou, mais uma vez, a capacidade de atrair grandes investimentos e fortalecer a economia local. Nesta quarta-feira, 27, o governador em exercício, Zezinho Sobral, recebeu representantes do Grupo Zagonel em uma reunião estratégica no Palácio dos Despachos.

Durante o encontro, foram apresentados os planos de expansão da Zagonel, que adquiriu recentemente a fábrica da Dexco Corona Hydra. A empresa deve gerar, inicialmente, 700 empregos, com previsão de faturamento anual de R$ 400 milhões.

Na ocasião, Zezinho Sobral enfatizou o potencial estratégico de Sergipe. “O estado é bem localizado, está no centro de uma região que abrange mais de 50 milhões de consumidores, além de oferecer incentivos que criam condições favoráveis para negócios. A gente tem investimentos importantes aqui, entre conglomerados nacionais que viram nosso potencial. Portanto, essa parceria entre governo e setor privado é essencial para impulsionar o crescimento e gerar empregos”, afirmou o governador em exercício, que colocou à disposição iniciativas como o Programa Primeiro Emprego.

Zagonel aposta no Nordeste

Com sede em Pinhalzinho, Santa Catarina, a Zagonel é referência no mercado de duchas, torneiras elétricas e iluminação profissional LED. Desde 1989, a empresa se destaca pela inovação e qualidade, contando com mais 1.100 colaboradores diretos e uma base de 14 mil clientes.

A aquisição da fábrica localizada em Sergipe marca a primeira operação da Zagonel fora do estado natal. Rodrigo Zagonel, diretor do grupo, destacou a estratégia de expansão. “Nos últimos 10 anos, crescemos 40% ao ano, e nossa meta é chegar a 2.700 colaboradores em 2029. Aqui em Aracaju, a unidade contará com cerca de 700 funcionários, e acreditamos que ela terá um faturamento superior ao de toda a nossa operação atual”, afirmou.

A nova unidade da Zagonel tem grandes expectativas de impacto econômico e social para o estado. A empresa estima atingir um faturamento anual de R$ 400 milhões com geração de 700 empregos inicialmente, incorporando a mão de obra da empresa adquirida. Além disso, promete contribuir para a geração de empregos e fortalecer a cadeia produtiva local.

“Contamos com o apoio de Sergipe para transformar nossa projeção de crescimento em realidade. O estado tem sido um parceiro estratégico, e acreditamos que essa expansão marcará uma nova fase de desenvolvimento para a Zagonel e para a região”, declarou Rodrigo Zagonel.

Ambiente favorável

A aquisição e o início das operações refletem a aposta do setor privado no potencial de Sergipe, consolidando o estado como um destino atrativo para novos investimentos e grandes empreendimentos.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, reforçou o compromisso do governo em apoiar o processo de transição e expansão da fábrica. Segundo ele, o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) está disponível para garantir os incentivos necessários à operação.

“Em relação ao PSDI, destacamos que se trata de uma política arrojada voltada ao incentivo do desenvolvimento econômico do estado. Estamos alinhados para que o processo seja conduzido de forma eficiente, com cada órgão envolvido atuando dentro de suas competências. Reconhecemos a importância dessa iniciativa, pois ela tem o potencial de gerar novas empresas, impulsionar investimentos e criar oportunidades. Sergipe, apesar de seu pequeno território, demonstra grande força e resiliência, reafirmando seu papel estratégico no cenário econômico”, disse.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, também se colocou à disposição no processo de transição das empresas. “Nós estamos à disposição para garantir que essa transição seja feita da forma mais rápida e eficiente possível. Já distribuímos as responsabilidades necessárias para tratar dessa questão com agilidade. Quero reforçar que todos podem confiar na estabilidade e no compromisso do Governo de Sergipe”, reforçou.

Foto: Reinaldo Moura