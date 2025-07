GOVERNO E PETROBRAS FORTALECEM PARCERIAS E DISCUTEM INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS NO SETOR DE PETRÓLEO E GÁS

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta sexta-feira, 25, a diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia dos Anjos, para uma reunião estratégica sobre os projetos em andamento no setor de óleo e gás em Sergipe. Durante o encontro, foram debatidos os avanços do Projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP), que prevê investimentos robustos na exploração de petróleo e gás em águas ultraprofundas.

Fábio destacou que a licitação das duas plataformas FPSO (unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência), prevista para 30 de setembro, será um marco transformador para a economia sergipana. “Estamos falando de até 18 milhões de metros cúbicos de gás e 240 mil barris de petróleo por dia. Isso muda o patamar de Sergipe e atrai novos investimentos, gerando mais emprego, renda e oportunidades para nossa gente”, afirmou.

A diretora Sylvia dos Anjos reforçou o potencial do projeto, destacando que o adiamento da licitação por 45 dias foi um pedido do mercado, diante da grande concorrência e interesse de empresas globais. “Estamos confiantes de que a contratação será bem sucedida e, com isso, poderemos iniciar a fase de implantação com cronograma definido”, explicou.

Pleitos prioritários e retomada da Fafen

A retomada das operações da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen), localizada em Laranjeiras, também foi pauta da reunião. A unidade é considerada estratégica tanto para o desenvolvimento regional quanto para o fortalecimento do setor agroindustrial do país por meio da produção de fertilizantes.

Outro pleito reforçado pelo Governo de Sergipe foi a inclusão do estado nas próximas etapas do programa Autonomia e Renda, da Petrobras, voltado à qualificação profissional e inclusão produtiva. O governador salientou a importância de ampliar as oportunidades para a população sergipana, especialmente nas regiões mais impactadas pelos projetos da estatal.

Descomissionamento e nova fase da indústria naval

A Petrobras detalhou os investimentos em curso no descomissionamento de plataformas na Bacia de Sergipe-Alagoas, que é, hoje, a segunda maior do país em volume de operações desse tipo, atrás, apenas, da Bacia de Campos. Estão previstas ações em 26 plataformas até 2029, com aporte estimado de US$ 1,7 bilhão.

Para apoiar essas atividades, chegaram recentemente ao estado a plataforma Jack Up Arabia 1 e o navio Norwind Gale, que deverão dobrar o número de trabalhadores embarcados até o fim do ano.

Ao final do encontro, o governador Fábio Mitidieri agradeceu a presença da diretora Sylvia dos Anjos e reforçou o papel de Sergipe como protagonista no novo ciclo energético nacional e a importância do estado na história da Petrobras. “Estamos prontos para liderar esse momento histórico para o Brasil e para o Nordeste. Energia é desenvolvimento, e Sergipe está no centro dessa transformação”, concluiu.

Participaram, também, da reunião o senador Alessandro Vieira e secretários estaduais envolvidos nas agendas de desenvolvimento econômico e energético.

Foto: Reinaldo Moura