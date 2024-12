Governo de Sergipe firma parceria para projetos de energia sustentável

O Governo de Sergipe, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), assinou um termo de parceria com o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) para a estruturação de projetos estratégicos voltados à eficiência energética e modernização dos serviços públicos estaduais e municipais. A iniciativa busca solucionar os desafios da qualidade na prestação de serviços e da redução de custos operacionais, fundamentais na administração pública.

Para isso, o IPGC, por meio do Programa Brasil Inteligente, irá realizar em parceria técnica com a Desenvolve-SE, estudos de viabilidade e modelagem contratual para a implantação de soluções inovadoras. Dentre elas estão a construção, operação e manutenção de Usinas Solares Fotovoltaicas (USF), com foco em atender a demanda energética dos prédios públicos do Estado e de municípios sergipanos.

Destacando a importância da parceria, o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, afirmou que ela trará soluções inovadoras em eficiência energética e cidades inteligentes. “Teremos avanços como monitoramento em tempo real, Wi-Fi gratuito e redução significativa nas contas de luz. É um investimento de R$ 1,1 bilhão, com 100% de recursos privados, que vai gerar empregos, promover economia no orçamento público e impulsionar o uso de energia limpa”, declarou.

Impacto e benefícios

A parceria reflete um modelo bem-sucedido de concessões e parcerias público-privadas (PPPs), amplamente reconhecido por sua capacidade de atrair investimentos significativos e promover desenvolvimento socioeconômico. Além de gerar economia para os cofres públicos, a implementação de USFs tem potencial para criar empregos em diversas áreas, fomentar a diversificação econômica e oferecer infraestrutura sustentável.

O Diretor de Projetos e Parcerias do Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, Luis Fernando Parma, destacou a importância da parceria com o Governo do Estado. “Estamos muito contentes em firmar essa parceria com a Desenvolve-SE. Vamos implementar duas grandes vertentes: a eficiência energética, reduzindo os custos de energia do estado com energia limpa, e o Programa Cidade Inteligente, que oferecerá aos municípios as ferramentas necessárias para avançar nas cidades inteligentes”, disse ele.

Entre os projetos previstos, destacam-se a implantação, operação e manutenção de Usinas Solares Fotovoltaicas para atender às demandas do Estado de Sergipe; projetos do Programa Cidades Inteligentes, voltados a municípios sergipanos; e estudos e modelagem de outros projetos de interesse estratégico para os municípios.

Sobre o IPGC

O Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades (IPGC) é uma organização da sociedade civil que atua na construção de soluções para os desafios de cidades, administração e gestão pública, sendo referência com parcerias e acordos de cooperação técnica.

O IPGC se destaca pela estruturação de projetos, aliando inovação à eficiência no setor público. Ao longo de sua trajetória, o Instituto acumula 120 projetos estruturados e modelados em 21 estados, R$ 48,4 bilhões em contratos modelados e assinados, R$ 8,5 bilhões de reais em potenciais investimentos privados, e 21 milhões de pessoas potencialmente impactadas.

Com a celebração deste Termo de Parceria, Sergipe dá um passo estratégico rumo à modernização e sustentabilidade, reforçando seu compromisso com a eficiência na gestão pública e o desenvolvimento sustentável.

Foto: Ascom Desenvolve-SE