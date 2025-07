Governo de Sergipe fortalece laços com São Paulo em visita técnica à Prodesp

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), representada pelo presidente Bráulio Abreu, participou de uma visita técnica à sede da Prodesp, empresa de informática do Governo do Estado de São Paulo. A missão teve como objetivo conhecer de perto soluções inovadoras e fortalecer a cooperação entre os estados, visando à modernização e eficiência dos serviços públicos oferecidos à população sergipana.

Durante a visita, Bráulio Abreu teve acesso a projetos de destaque que impulsionam a transformação digital em São Paulo, como o Data Center Prodesp, considerado o maior da América Latina entre os estados, responsável por trafegar 650 terabytes de dados por semana e proteger as informações de mais de 44 milhões de cidadãos. Outro destaque foi o SP Sem Papel, plataforma que eliminou milhões de documentos físicos e agilizou a tramitação de processos eletrônicos em 460 municípios. Também foi apresentado o Poupatempo Digital, aplicativo que reúne mais de 3,7 mil serviços e reduziu em 50% o tempo de atendimento ao cidadão.

“A troca de experiências com a Prodesp abre um horizonte de cooperação entre Sergipe e São Paulo, potencializando nossos esforços para tornar os serviços públicos cada vez mais ágeis, inclusivos e centrados no cidadão. Conhecer a robusta infraestrutura da Prodesp, como o seu data center e os avanços em digitalização de processos, nos inspira e fortalece o trabalho que já estamos desenvolvendo em Sergipe”, destacou Bráulio Abreu.

A visita contou com a recepção do presidente da Prodesp, Gileno Barreto, a quem Bráulio agradeceu pela acolhida e pela inspiração que a equipe da Prodesp representa para os que atuam com tecnologia pública no país.

“Seguimos juntos conectando tecnologia e cidadania. Esse é o propósito que move o Governo de Sergipe na construção de um estado mais moderno, eficiente e acessível para todos”, concluiu o presidente da Emgetis.

Foto: Ascom/Emgetis