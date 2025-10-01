Governo de Sergipe garante áreas para operacionalização da Zona de Processamento de Exportação

A operacionalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Sergipe está cada vez mais perto de ser concretizada. Foram publicados no Diário Oficial do Estado da última terça-feira, 30, decretos que declaram de utilidade pública áreas localizadas nos municípios de Barra dos Coqueiros e Nossa Senhora do Socorro, destinadas à desapropriação. Os espaços deverão viabilizar o projeto da ZPE, conduzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise).

O decreto nº 1.238 diz respeito a uma área de 109 hectares, na Barra dos Coqueiros. Já o decreto nº 1.239 refere-se a uma área de 87 hectares em Nossa Senhora do Socorro. As medidas garantem que os espaços não poderão mais ser vendidos para terceiros, passando a prerrogativa apenas ao Governo do Estado via Sedetec e Codise. A Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação (Cazpe) também figura entre as instituições autorizadas.

Entre os fatores considerados para a destinação de áreas está a expectativa de implantação de um data center e centro de pesquisa no estado, com investimento previsto em US$ 1 bilhão. A empresa responsável é a Optimus Technology, que deverá ser a pioneira da ZPE sergipana. A expectativa é de que até 2 mil empregos diretos sejam gerados durante a execução da obra, que levará cerca de dois anos, e de até 300 empregos diretos na maturidade do projeto.

De acordo com o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a iniciativa representa a atração de novos investimentos, a geração de empregos e a formação de um ambiente favorável ao crescimento industrial e tecnológico. “A ZPE representa a abertura e dinamização do nosso comércio exterior. É um projeto que torna Sergipe um estado ainda mais competitivo e robusto”, destaca.

Para garantir a vinda da Optimus para o estado, o Governo de Sergipe vem dialogando com diversas entidades para viabilizar demandas estruturais da multinacional, sobretudo no segmento energético. Em outra frente, o projeto da ZPE avança por meio de seu credenciamento junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), já iniciado.

“Estamos empenhados em fazer com que a ZPE e o data center sejam uma realidade para os sergipanos. Incluir ações dessa magnitude em nosso portfólio faz com que o nome de Sergipe possa se destacar entre os grandes players do mercado internacional e tecnológico”, reforça o presidente da Codise, Ronaldo Guimarães.

ZPE

As Zonas de Processamento de Exportação são áreas de livre comércio que abrigam empresas voltadas ao mercado exportador. Nesses espaços, os empreendimentos dispõem de incentivos tributários, cambiais e administrativos, facilitando seu estabelecimento e projeção.

Expansão portuária

Além da ZPE, o Governo do Estado vem articulando outros projetos para a expansão e fortalecimento da região portuária. Está em andamento um estudo sobre a infraestrutura do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB), realizado pela Sedetec e pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A iniciativa prevê a análise do que já existe no estado e uma avaliação sobre possibilidades de expansão e implantação de um novo porto.

A revitalização do estaleiro Porto das Redes é mais uma das ações em curso. Localizado em Santo Amaro das Brotas, município do leste sergipano, o espaço em reativação está sob responsabilidade da empresa SG Reparos Navais. Com o retorno às atividades, o estaleiro deve oferecer suporte às atividades navais e ao descomissionamento de plataformas, com foco na produção de peças, fabricação de embarcações e reparos.

Outra iniciativa nesse âmbito é o Complexo Industrial Portuário, composto pelos municípios de Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Laranjeiras, Maruim, Rosário do Catete, Japaratuba, Pirambu, General Maynard, Carmópolis e Capela. Além da proximidade ao TMIB, a área dispõe de acesso livre à BR-101, sendo um espaço propício à implantação de núcleos e distritos industriais.

Foto: Arthuro Paganini