GOVERNO DE SE INICIA PROJETO ELAS NAS FINANÇAS VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE INDEPENDÊNCIA E NOVAS HABILIDADES

Incentivando o desenvolvimento de habilidades e a autonomia financeira de mulheres em situação de vulnerabilidade, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu a primeira turma do ‘Elas nas Finanças’, nesta terça-feira, 7, em Tobias Barreto. O evento ocorreu na Secretaria da Assistência Social do município e contou com a participação de mais de 70 mulheres.

Além da palestra inicial, ministrada pela estrategista financeira Emanuela Mota, as participantes terão acesso à plataforma com videoaulas e do livro ‘Eu mereço ter dinheiro’, além de apontamento financeiro. Após participar da palestra e conclusão das 10 horas de videoaulas, todas receberão certificado. “Essa é mais uma iniciativa da SPM que abre caminhos para que as mulheres conquistem independência e novas oportunidades”, afirmou a diretora de Inclusão Produtiva e Autonomia Financeira da SPM, Gabriela Fonseca.

Segundo a estrategista financeira Emanuela Mota, o curso é uma oportunidade para que as mulheres tenham uma melhor relação com o dinheiro. “Saber como devemos utilizar em nossa vida, com mais consciência e poder de decisão. Aprenderemos a utilizar nossos sonhos como principal motivo para ter um comportamento financeiro mais sustentável e gratificante. Por meio de um bate papo leve, prático e interativo, vamos contribuir para transformar vidas”, detalhou.

O próximo município contemplado pelo projeto Elas nas Finanças será Estância, no sul sergipano. A aula será realizada no dia 21 de outubro, das 8h às 11h30, no Centro de Formação da Mulher (Av. Camilo Calazans, nº 764, bairro Cidade Nova). As inscrições podem ser feitas neste mesmo local ou na Secretaria de Políticas para Mulher de Estância até o dia 15 de outubro ou até os preenchimentos das vagas disponíveis.

Foto: Ascom/SPM