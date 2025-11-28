GOVERNO DE SERGIPE LANÇA PROGRAMA CASA SERGIPANA E INAUGURA NOVA FASE DA POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO

O Governo de Sergipe lança nesta segunda-feira, 1º de dezembro, no auditório da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, às 9h, o Casa Sergipana, novo programa central de habitação coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic).

A iniciativa marca a reorganização completa da política habitacional do Estado, reunindo em uma estrutura única ações de moradia, regularização fundiária, melhorias habitacionais e integração com programas federais e prefeituras.

O programa nasce diante de um diagnóstico que aponta desafios históricos no acesso à moradia digna, como déficit habitacional concentrado entre famílias de menor renda, precariedade estrutural em milhares de residências e ocupações localizadas em áreas de risco. Com o Casa Sergipana, o governo passa a atuar com planejamento contínuo e governança integrada, estruturando respostas amplas e permanentes para as principais necessidades do setor.

Durante o lançamento, o Estado irá apresentar a modalidade de subvenção habitacional, voltada ao apoio direto para aquisição de imóveis novos, dentro da estratégia de ampliar a oferta de moradias e facilitar o acesso para que mais famílias tenham condições de ingressar no mercado formal de habitação. A medida integra um conjunto maior de ações que também envolve a construção de unidades, parcerias com programas federais e articulação com municípios para ampliar o alcance das políticas públicas.

O Casa Sergipana é coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e a Caixa Econômica Federal.

Além da produção habitacional, o Casa Sergipana incorpora frentes como regularização fundiária, melhoria de casas precárias e ações de urbanização vinculada, beneficiando tanto famílias residentes em áreas consolidadas quanto comunidades que necessitam de infraestrutura essencial. A política inclui ainda intervenções em áreas de risco, reassentamentos, atendimento social continuado e obras complementares para assegurar segurança, dignidade e qualidade de vida.

Com investimentos previstos de R$ 213 milhões até 2026, o Casa Sergipana representa um marco para Sergipe ao consolidar uma política habitacional moderna, integrada e de impacto social imediato. A iniciativa fortalece o desenvolvimento da construção civil, reduz desigualdades e amplia o acesso à moradia digna, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com cidadania, inclusão e desenvolvimento urbano.

Foto: Thiago Santos