GOVERNO DE SERGIPE MOBILIZA INSTITUIÇÕES EM EVENTO PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAL DA NOVA INDÚSTRIA BRASIL PARA O NE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), realizou na última segunda-feira, 4, o evento de divulgação da Chamada Pública da Nova Indústria Brasil (NIB) para o Nordeste. A iniciativa faz parte do programa Nova Indústria Brasil e busca fortalecer cadeias produtivas estratégicas, promover inovação, produtividade e equilíbrio no desenvolvimento regional.

A Chamada Pública para Seleção de Planos de Negócios para Investimentos Industriais no Nordeste é uma iniciativa conjunta do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Caixa Econômica Federal, com apoio técnico da SUDENE e do Consórcio Nordeste. O objetivo principal é selecionar propostas de empresas brasileiras ou cooperativas, ou estrangeiras que se associem a uma empresa brasileira para submissão final, interessadas em investimentos industriais na região Nordeste.

De acordo com o secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, o evento marca o início desse esforço conjunto, com a expectativa de gerar crescimento econômico. “Temos a satisfação de apresentar esta iniciativa, alinhada à Nova Indústria Brasil, com o objetivo de fortalecer as cadeias produtivas do estado. A presença de cada demonstra o reconhecimento da oportunidade de, com o nosso apoio e o apoio do Governo Federal, impulsionar seus planos de negócios e otimizar o uso da inovação e da tecnologia para agregar valor aos processos produtivos”, disse ele.

O presidente da Agência Desenvolve-SE, Milton Andrade, destacou a oportunidade de captar recursos para projetos, visando o desenvolvimento do estado: “O ciclo virtuoso do crescimento econômico é impulsionado pelo crédito, que gera investimento, aumentando o emprego e o consumo. Por isso, esta é mais uma oportunidade que se abre, reforçando o compromisso com o progresso do nosso estado, por meio da inovação tecnológica, do aproveitamento de energias renováveis e do desenvolvimento da cadeia produtiva”.

A superintendente regional do Banco do Brasil, Solange Barbosa, também ressaltou o momento atual para o Nordeste dentro do cenário industrial brasileiro e justificou o envolvimento institucional como uma forma de apoiar o desenvolvimento regional. “Esse é um momento em que a gente tem um olhar específico para o Nordeste, a Nova Indústria sendo pensada e planejada para as nossas necessidades. E o banco, como um parceiro do desenvolvimento do estado, não poderia estar de fora”, afirmou.

Segundo o superintendente do Banco do Nordeste em Sergipe, Antônio César de Santana, a instituição já possui os recursos e procedimentos prontos para apoiar as indústrias contempladas pelo chamamento. “É uma iniciativa que a gente reputa como extremamente importante e que vai, realmente, trazer a ampliação do setor secundário, do setor industrial, que o Nordeste precisa. Será uma oportunidade única para incrementar a Nova Indústria aqui no nosso estado”, acrescentou.

A chamada pública visa apoiar investimentos em diversas áreas, como hidrogênio verde, bioinsumos e fármacos. “Os projetos serão analisados ao longo dessa chamada por um conjunto de técnicos especializados de cada um dos bancos e que, ao fim, os empresários que conseguirem se habilitar e serem selecionados vão poder receber uma consultoria financeira e terão a possibilidade de ter seu projeto de NIB, de Nova Indústria Brasil, financiado por uma dessas instituições federais”, explicou o assessor da Diretoria de Crédito Digital a Micro, Pequenas e Médias Empresas do BNDES, Caio Ramos.

Temáticas e critérios

As propostas para seleção devem se enquadrar em ao menos uma das temáticas prioritárias: energias renováveis (com foco em soluções de armazenamento), bioeconomia (com foco em fármacos sustentáveis), descarbonização (por meio do hidrogênio verde), implantação ou adaptação de data centers verdes, e inovação na área automotiva e de máquinas agrícolas. Cada uma delas deverá apresentar um orçamento mínimo de R$ 10 milhões e poderá incluir ações como projetos de engenharia, aquisição de equipamentos, contratação de recursos humanos, instalação de plantas piloto, infraestrutura de pesquisa e inovação, além de capital de giro.

Serão considerados critérios de enquadramento como a finalidade do investimento, elegibilidade da empresa, capacidade financeira e aderência temática. Já os critérios de classificação envolvem a consistência e viabilidade do plano de negócios, capacitação técnica e gerencial, alinhamento com a política industrial e parcerias com universidades e centros de pesquisa.

Apoio financeiro

O apoio financeiro será disponibilizado por meio de instrumentos variados como crédito, participação acionária, subvenção econômica e recursos não reembolsáveis, com um valor total estimado de R$ 10 bilhões. As propostas devem ser submetidas até o dia 15 de setembro de 2025, às 18h. A avaliação será concluída até 28 de novembro de 2025, e o Plano de Suporte Conjunto será divulgado até 15 de janeiro de 2026.

O envio das propostas exige o preenchimento do Formulário de Apresentação de Propostas (FAP), que deve incluir metas, atividades com prazos e indicadores, além de um vídeo de apresentação da proposta com até 10 minutos de duração.

Foto: Ascom Desenvolve-SE