Governo de Sergipe participa do Citros Show Nordeste 2025, em Aracaju

Sergipe sedia pelo terceiro ano consecutivo o Citros Show Nordeste, evento que reúne produtores, empresários e pesquisadores da área citrícola de Sergipe e de outros estados. A programação iniciou nesta quarta-feira, 13, na sede da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Sergipe (Aease), em Aracaju, e contou com a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seagri).

Durante a saudação de abertura, o secretário da Seagri, Zeca Ramos da Silva, destacou a importância da realização do evento como um momento celebrativo e de troca de experiências. “É uma celebração porque podemos comemorar uma supersafra, com crescimento na produção e produtividade. Hoje, Sergipe tem a maior produtividade no cultivo de laranja do Nordeste. Esse evento é também um momento para trocar experiência, porque temos muito a avançar a aprender com a experiência de outras regiões produtoras, a exemplo dos desafios do escoamento da produção”, observou.

Ele ressaltou ainda as perspectivas com incentivos do Governo de Sergipe e fomento para o setor citrícola. “A ideia é trabalharmos juntos: governo, produtores e setor industrial de beneficiamento dos citros, para incrementar cada vez mais o setor. A gestão estadual está fazendo a sua parte na defesa sanitária, na produção de mudas e na contratação de técnicos e agrônomos. Para o próximo ano, iremos investir no Centro de Tecnológico de Citros de Boquim, faremos mais contratações de técnicos e agrônomos como também retomaremos com a tradicional Festa da Laranja – uma forma de resgatar culturalmente o sentimento de pertencimento da região produtora”, enfatizou o secretário.

Realizada pela Organização Campos de Lima Consultoria, a Citros Show Nordeste tem como propósito promover negócios e fortalecer a citricultura por meio de novos conhecimentos em gestão, produtividade e tecnologias de ponta. “Hoje, o Nordeste produz mais que São Paulo, mas ainda não tem capacidade de processamento suficiente. Então, a fruta acaba saindo daqui e indo para São Paulo, andando 2 mil km.”, afirmou o engenheiro agrônomo José Hugo Campos Lima, organizador do evento.

A expectativa do Citros Show Nordeste é movimentar R$ 7 milhões em negócios e superar os R$ 5 milhões da edição passada. São comercializados maquinários, como tratores e retroescavadeira, implementos agrícolas e pulverizadores, além dos insumos agrícolas como fertilizantes e defensivos.

Caso de sucesso

O engenheiro agrônomo Agnaldo José dos Santos é um dos palestrantes da Citros Show Nordeste. Ele salientou o alto nível de produção da citricultura em Sergipe. “Hoje, a gente trabalha num patamar de produtividade muito acima da média regional. Se procurar nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eles falam que a média de Sergipe e Bahia está em torno de 20 toneladas por hectare (t/h), ou 30 toneladas t/h quando é um produtor tecnificado. Nós alcançamos áreas acima de 60 toneladas por hectare e inclusive alguns pontos, a gente tem áreas superiores a isso”, detalhou.

