Governo de Sergipe realiza 1º Mutirão de Empregabilidade Social em Aracaju

Oportunidades de empregos, inclusão e oferta de serviços marcaram o primeiro Mutirão de Empregabilidade Social promovido pelo Governo de Sergipe, por meio das Secretarias de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) e da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). O evento aconteceu nesta terça-feira, 19, no Espaço Cuidar, localizado no bairro Bugio, em Aracaju.

O mutirão permitiu que a comunidade local tivesse acesso a diversos serviços oferecidos pela Seteem, como cadastro e atualização de trabalhadores em busca de emprego; ofertas de vagas de emprego; e orientações e atendimentos sobre a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, Seguro-Desemprego e a respeito dos programas ‘GO Sergipe’, ‘Primeiro Emprego’ e ‘Qualifica Sergipe’.

O evento contou também com serviços gratuitos oferecidos pela Seasic, incluindo corte de cabelo e cuidados estéticos; intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), para garantir acessibilidade comunicacional às pessoas surdas; orientações sobre o Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico); atividades lúdicas e educativas para crianças, com acolhimento especializado às mães; e atendimento para retificação de nome e gênero de pessoas trans, com orientação jurídica.

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, destacou a importância da iniciativa. “Essa união foi muito relevante para trazermos ofertas de emprego para todos os bairros de Aracaju e alcançarmos quem mais precisa. Aqui, nós temos empresas parceiras e centenas de vagas de emprego. Quem estiver no perfil dessas vagas, já vai entregar o currículo e, sendo aprovado, já pode agendar a entrevista. Quem não estiver no perfil, já pode fazer inscrição nos cursos de qualificação que nós estamos ofertando, no ‘Qualifica Sergipe’, no ‘Programa Primeiro Emprego’, com pagamento de bolsa para os alunos que estão cursando. Também é possível realizar inscrição no portal gosergipe.se.gov.br para acessar oportunidades”, ressaltou.

Para a secretária da Seasic, Érica Mitidieri, foi um momento de fortalecer os avanços conquistados no estado. “A cada dia vamos trazer mais benefícios, mais oportunidades, mais dignidade para todo mundo, mais cuidado com o nosso povo, lema do nosso governador Fábio Mitidieri. Cuidar da saúde das pessoas, trazer mais oportunidades de emprego, renda, desenvolvimento e independência financeira. Nossas equipes estão aqui para atender vocês e tirar todas as dúvidas. A gente trabalha com combate às desigualdades, a gente está fortalecido tanto na assistência social quanto no emprego, que é uma junção que faz a diferença. Sergipe foi agraciado com o primeiro lugar nacional no combate às desigualdades e isso é muito forte”, frisou.

Aprovação

Para Cledija Maria Santos, o mutirão facilitou sua busca por vagas de emprego. “Estou procurando trabalho há mais de sete meses e hoje pude me inscrever para algumas vagas. Estou confiante! Acho que o mutirão foi uma ótima oportunidade para quem está desempregado, procurando por emprego ou o primeiro emprego, aqui nós temos mais chances”, afirmou.

O jovem André Felipe foi ao mutirão em busca da primeira oportunidade de trabalho. “Achei que essa ação está sendo maravilhosa, muito boa essa oportunidade para todo mundo que está aqui procurando o primeiro emprego, como eu, procurando cursos. São oportunidades para as pessoas poderem progredir, evoluir e se desenvolver cada vez mais. Facilitou bastante, porque eu já estava procurando online e estava difícil. Com o mutirão, esse auxílio do governo, facilitou bastante poder vir aqui”, explicou.

Já Maria de Jesus Silva encontrou no mutirão uma oportunidade para renovar o visual. Ela aproveitou os serviços gratuitos de corte de cabelo e design de sobrancelhas. “Achei maravilhoso, muito bom mesmo. A gente se renova, fica mais bonita. Foi bom demais. Que continuem sempre lembrando da gente, que tenham mais mutirões aqui no Bugio, porque ajudou muito, e facilitou ser pertinho das nossas residências”, enfatizou.

Para Silvia Gomes e Maria Tânia dos Santos, o momento foi importante para buscar ajuda e informações referentes ao CadÚnico. “Eu gostei muito. Fomos bem atendidas, conseguimos resolver e esclarecer as dúvidas que nós estávamos e espero que o mutirão volte mais vezes e oferte mais serviços à comunidade. Eu só tenho a agradecer ao Governo do Estado”, relatou Silvia.

Foto: Richard Mayer