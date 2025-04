Governo de Sergipe realiza reuniões e rodadas de negócios durante a WTM Latin America 2025

Como a maior feira de negócios de turismo da América Latina, a World Travel Market (WTM) Latin America 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo, é o lugar ideal para ‘vender’ o destino Sergipe. Ciente disso, o Governo do Estado promoveu inúmeras reuniões e rodadas de negócios com empresários e executivos, a fim de fomentar e fortalecer Sergipe para que se torne primeira opção de destino nas prateleiras das principais agências de viagens, operadoras de turismo e companhias aéreas do Brasil. Os encontros foram programados para acontecer durante todos os dias do evento, entre 14 e 16 de abril, na sala de reuniões no estande projetado pelo Instituto Banese.

Até o fim da feira internacional, as reuniões e rodadas de negócios serão realizadas com representantes da Market Travel Minas (MTM), das companhias aéreas Gol e Latam, das operadoras Azul, Mondiale, BWT, Befly Travel, Cativa, CVC, Frt, Smiles, Schultz e Incomum, além da agência de viagens Agaxtur. Os encontros têm acontecido com o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, a secretária-executiva Daniela Mesquita, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, e o presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira. Vale destacar que a participação de Sergipe na WTM Latin America é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a ABIH/SE e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap).

De acordo com Marcos Franco, as reuniões e rodadas de negócios fazem parte do planejamento estratégico da pasta para estreitar o relacionamento com os operadores do turismo e fomentar o destino Sergipe nos principais mercados emissores de turistas do país. Uma ótima notícia, por exemplo, é a assinatura de contrato entre o Governo de Sergipe, a ABIH/SE e a Cativa Operadora, realizada nesta terça-feira, 15, para participação de Sergipe na convenção 360º Cativa – Um giro para o sucesso. O evento acontecerá em Foz do Iguaçu (PR), entre os dias 25 e 28 de maio deste ano, e reunirá 400 agentes selecionados. “Nosso objetivo é desenvolver o setor turístico sergipano, movimentando a cadeia produtiva do turismo, exemplificada pelos segmentos de hotéis, bares e restaurantes, e agências de viagens. Com isso, vamos estimular o crescimento da economia, por meio da geração de emprego e renda”, afirma.

Alinhar próximas ações

Uma das primeiras reuniões ocorridas no primeiro dia na WTM foi com o diretor da Mondiale Operadora, Edson Ruy, com o objetivo de alinhar as próximas ações de promoção do destino Sergipe junto ao mercado nacional, especialmente no interior paulista, um dos principais polos emissores de turistas do Brasil. Segundo ele, as reuniões em eventos como a feira internacional são superimportantes. “Aqui, nós resolvemos com quem decide. E essa reunião de hoje foi para consolidar as datas dos roadshows, eventos voltados aos profissionais. Vamos capacitar os agentes de viagens e, ao mesmo tempo, ajudar na comercialização do destino Sergipe, cujo governo é nosso parceiro. Sergipe já está na prateleira das agências, e tem muito mais do que praias. O estado tem diversidade, potencial para o turismo de natureza, cultural e histórico. Então, é hora de mostrar esse leque de possibilidades”, afirma.

Já o vice-presidente de Produtos e Novos Negócios da BeFly Operadora, Sylvio Ferraz, participou de uma reunião no segundo dia do evento. Ele também salientou a importância do encontro realizado com integrantes da Setur na WTM, cuja parceria se consolida a cada dia. O executivo lembrou, inclusive, que a primeira loja da BeFly Travel foi aberta em Aracaju. “A gente tem uma ligação grande com Sergipe para poder fazer, cada vez mais, a promoção do destino e levar turistas para o estado. Essa aproximação faz com que viabilize vários dos nossos canais de distribuição terem produto para Sergipe e fazer acontecer nosso dia a dia de venda com o estado. Além disso, acho que vamos trabalhar juntos para a divulgação da Qby Viagens [marca dedicada a agentes de viagens]”, revela.

Foto: Pietro Lobo/Setur