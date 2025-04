Governo de Sergipe recebe BM para missão de acompanhamento sobre o Conecta-SE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), recebeu representantes do Banco Mundial para dar continuidade às tratativas e acompanhamento do Programa de Aceleração Digital de Sergipe (Conecta-SE). O encontro, que aconteceu entre os dias 7 e 9 de abril, teve o objetivo de alinhar os componentes de Infraestrutura e Cinturão Digital, Transformação Digital e Eficiência Energética.

O Conecta-SE é um projeto do Governo do Estado, no valor total de US$53,8 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 322 milhões de reais, por meio de operação de crédito com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), também conhecido como Banco Mundial. A aprovação da operação de crédito para contratação do projeto foi aprovada pela instituição financeira em março deste ano, com assinatura de contrato prevista para o primeiro semestre de 2025.

Durante o encontro, o Governo de Sergipe e o Banco Mundial revisaram a documentação, formação de equipe, nomeação de membros e apresentação do escopo dos projetos. Além disso, as partes dialogaram sobre a criação da nova Universidade Estadual em Sergipe, alinhada à transformação digital do Estado.

“Ao longo do ano passado, realizamos reuniões técnicas para discutir todos os detalhes do escopo. Nessas reuniões, falamos sobre as parcerias necessárias, os treinamentos que serão oferecidos, os desafios da implementação e também sobre as melhores opções para garantir que o projeto seja sustentável ao longo prazo. Tudo isso com uma grande finalidade, fazer com o que o governo possa assegurar e contribuir para que a internet de qualidade chegue não apenas ao cidadão, mas para as cadeias produtivas, indústrias, para todo o estado”, destaca o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe, Julio Filgueira.

O subsecretário de Transformação Digital e Inovação, Walter Andrade, explica que esta é uma das últimas etapas de consultoria do Banco Mundial, para que o Conecta-SE seja submetido à aprovação pelo Senado Federal. “Recebemos a Missão do Banco Mundial que discutirá a finalização dos projetos dos três componentes do Conecta-SE, como eixos de data center, conectividade e cibersegurança. A Missão está sendo realizada para que os consultores possam apresentar a consultoria nos próximos meses e, de fato, termos aprovação junto ao Senado para concretizar o projeto”, destaca.

Nas etapas de execução, a Seplan atuará em conjunto com diversas secretarias de governo. A Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) atuará em parceria na modelagem e implementação das capacitações em letramento digital e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Já a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), apoiará no incremento da infraestrutura de TIC do Estado. Por fim, tendo em vista a consecução dos requisitos financeiros e jurídicos do projeto, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE/SE) e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) exercerão papéis sinérgicos na concretização do Conecta-SE.

Conecta-SE

O Programa de Aceleração Digital de Sergipe (Conecta-SE) tem como foco promover mais conectividade e inclusão digital no Estado, por meio da ampliação do acesso à banda larga, da modernização de serviços públicos digitais e da melhoria da eficiência energética em edificações públicas.

O Conecta-SE traz em seu escopo três componentes e produtos. O componente de Infraestrutura visa a criação de um Cinturão Digital em Sergipe, que trata sobre a implantação de um anel digital de alta capacidade para distribuição de rede no interior do estado, para transporte de dados em municípios com baixa densidade de infraestrutura e habilitação da conectividade universal.

O eixo de Transformação Digital propõe a revisão do portfólio e serviços digitais prestados aos cidadãos de Sergipe, incluindo a coordenação dos serviços, integração de sistemas e bases de dados. Por fim, o componente de Eficiência Energética é o programa compensatório em resposta ao aumento potencial de demanda por energia. Esse regime será provido com fontes adicionais de energia distribuída e com melhorias de eficiência e baixa emissão dos sistemas elétricos de prédios e equipamentos.

Foto: Robert Silva/Seplan