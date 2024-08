Governo divulga Sergipe em maratona de eventos pelo Brasil

Em menos de dez dias, Secretaria do Turismo participou de feiras e convenções

Divulgar o destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas é uma das principais estratégias de marketing do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur). Diante disso, a pasta intensificou as ações e, em menos de dez dias, participou de três importantes eventos em nível nacional. As participações em feiras e convenções realizadas nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Alagoas tiveram como objetivo divulgar os atrativos turísticos, promovendo, em especial, o Verão 2024/2025 e a Vila do Natal Iluminado, que acontece em dezembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, ressalta que a participação de Sergipe em feiras, convenções, workshops e roadshows foi intensificada em 2024, comparando-se a 2023. A intenção, segundo ele, é complementar o trabalho realizado o ano anterior e consolidar ainda mais o estado como destino turístico em nível nacional, colocando-o em destaque na prateleira do setor. “O destino Sergipe tem potencial turístico e estrutura para atrair ainda mais turistas. Então, estamos viajando pelo Brasil, mostrando nossas belezas naturais, cultura e gastronomia, sempre com foco, também, nos eventos que oferecemos, como o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, em junho, na Orla da Atalaia. Agora, nesta maratona que estamos fazendo em quase dez dias, o foco está sendo a Vila do Natal Iluminado, em dezembro, e o Verão 2024/2025”, detalha.

Entre os dias 16 e 17 de agosto, sexta e sábado passados, Sergipe participou da 2ª Travel Next BH, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estreante nessa feira, o estado se destacou entre os destinos turísticos participantes ao atrair inúmeros visitantes, como representantes de operadoras, agentes de viagens e o público em geral. Presente no evento, a secretária-executiva da Setur, Daniela Mesquita, ao dialogar diretamente com os agentes de viagens, foi surpreendida ao saber da grande quantidade de grupos de turistas já formados para visitar o estado. “Os voos diretos e diários entre Belo Horizonte e Aracaju, somados aos valores acessíveis das passagens, contribuem para tornar nosso destino ainda mais atrativo”, justificou.

Capacitando agentes

Já na última terça-feira, 20, foi a vez de Sergipe participar do ‘Campinas Tá On’, promovido pela operadora Azul Viagens, na Expo Dom Pedro, em Campinas (SP). Nessa edição de um dos mais importantes encontros de negócios do setor de viagem e turismo do estado de São Paulo, a Setur divulgou o destino Sergipe para mais de mil agentes de viagens, além de fornecedores da indústria e parceiros da empresa.

O empresário Ezequias Almeida Ferré, da agência Ferré Turismo, de São Paulo, que esteve em Sergipe em 2005, destaca a importância da capacitação realizada pela Setur. “É muito importante ver o que Sergipe tem a oferecer. Com essas informações, podemos abrilhantar mais o estado [para os clientes], apresentar a natureza, as praias… Preciso conhecer a nova Orla Sul, que foi tão bem demostrada na apresentação de Sergipe no nosso workshop”, declarou.

Prospectando eventos

Sergipe também participa da 10ª edição do B2Meet Frt, de terça-feira, 20, a domingo, 25, convenção realizada em Maceió, capital alagoana, pela Operadora Frt. A aliança entre a empresa e a Setur se consolidou em junho deste ano, quando o estado foi tema de um estande da operadora durante o 18º Festival das Cataratas de Foz do Iguaçu, em Santa Catarina. Prova dessa consolidação é que Sergipe foi convidado a participar do B2Meet e foi destaque na noite de abertura com um jantar, em que foi possível ressaltar a parceria e promover o destino Sergipe para cerca de 400 profissionais de todo o Brasil. “Agora temos a oportunidade de conhecer o evento, ver como realmente funciona. Observar tudo isso tem o objetivo de Sergipe conseguir captar a convenção para ser realizada na capital, Aracaju, no ano de 2026. E do jeito que os dias estão voando, esse futuro já se mostra bem próximo; é logo ali”, comentou a secretária-executiva Daniela Mesquita.

Foto: Igor Matias