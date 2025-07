GOVERNO DO ESTADO ARTICULA EXPANSÃO DE INDÚSTRIA DO RAMO TÊXTIL NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Gestores do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), se reuniram com o representante da empresa têxtil Altenburg, Thiago Altenburg, em São Paulo. O encontro teve o propósito de prospectar um plano de expansão da indústria no estado.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a reunião foi proveitosa e reforçou o compromisso entre o Governo de Sergipe e a iniciativa privada para fortalecer o desenvolvimento econômico do estado. “O projeto será formalizado e, em breve, teremos uma agenda para mostrar o cronograma de execução ao governador Fábio Mitidieri. A atração de novos investimentos vem promover geração de empregos e mais oportunidades para o povo sergipano”, pontuou.

O projeto envolve aumento da área da unidade da Altenburg, localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro, e a criação de um Centro de Distribuição para a Região Nordeste, visando atender à crescente demanda de mercado. Com a expansão, a empresa prevê dobrar o número de funcionários, que atualmente soma cerca de 200 postos de trabalho.

O Governo de Sergipe apoia a expansão através da reserva de uma área industrial de cerca de 28 mil metros quadrados, localizada ao lado da fábrica já existente. A área é ofertada pelo Estado por meio do incentivo locacional do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), responsável pela atração da empresa desde a sua primeira unidade em Sergipe, implantada em 2010.

Os incentivos do PSDI são atrativos fundamentais para a chegada e expansão de indústrias no estado, segundo ressalta o diretor-presidente da Codise, Ronaldo Guimarães. “O PSDI é um dos programas de incentivo industrial mais atrativos do Brasil, estimulando empresas locais, nacionais e internacionais a investirem em Sergipe. Um grande exemplo é a catarinense Altenburg, referência do mercado têxtil, sendo a maior fabricante de travesseiros do Brasil e da América Latina, presente há 15 anos no mercado sergipano e com mais de 100 anos de história”, ressaltou.

O empresário Thiago Altenburg destacou que o Governo tem papel fundamental. “Sempre houve uma atenção muito grande com a Altenburg, estamos muito satisfeitos com a planta que temos hoje em Nossa Senhora do Socorro. Somos muito gratos por tudo o que fizeram para que nossa indústria pudesse entrar em funcionamento”, resumiu.

Altenburg

Atualmente, a fábrica da Altenburg em Sergipe produz, mensalmente, uma média de 500 mil peças, entre artigos como edredons, colchas, roupas de cama, protetores, travesseiros e toalhas. A distribuição é voltada a diversos estados, com foco no Norte e Nordeste.

A unidade já passou por ampliação em 2021, quando expandiu de 7,5 mil metros quadrados para 18 mil metros quadrados de área construída, em um investimento de R$ 30 milhões. Além do incentivo fiscal estadual por meio do PSDI, a fábrica conta também com incentivos de âmbito federal por intermédio da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Foto: Erick O’Hara