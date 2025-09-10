Governo do Estado atrai investimentos com participação em eventos internacionais

Sergipe segue expandindo seu diálogo com agentes nacionais e globais para atração de negócios e indústrias. Além do trabalho diário de prospecção de investidores, o Estado aposta na participação em eventos internacionais para apresentar as potencialidades sergipanas e estabelecer parcerias. Com encontros estratégicos e contatos diretos, a gestão abre canais e atrai os olhares do mundo para o estado, mirando a geração de emprego e renda para os sergipanos.

Entre os atrativos apresentados durante as missões internacionais, destaca-se a posição geográfica de Sergipe. O estado reúne um mercado potencial de 30 milhões de consumidores em um raio de 500 km, na região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). O território sergipano também é cortado por duas importantes rodovias federais, as BRs 101 e 235, e conta com rodovias estaduais recém-revitalizadas. Já por via aérea, o estado dispõe de aeroporto moderno, recentemente reformado e ampliado.

Quanto à infraestrutura portuária, o Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB) está situado a apenas 20 km da capital, e a administração estadual já estuda sua ampliação. O estado também aguarda a reativação de um estaleiro no município de Santo Amaro das Brotas, no leste sergipano, que deve reforçar o sistema portuário e a indústria naval de Sergipe. Além disso, está sendo avaliada a implantação de um novo porto no estado. Em paralelo, os projetos de operacionalização da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) e do Complexo Industrial Portuário avançam nas proximidades do TMIB, com o intuito de dinamizar o comércio local e exterior.

Condições favoráveis

Mais um destaque na prospecção de investimentos é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), reconhecido como um dos mais competitivos do Brasil. A iniciativa busca facilitar a instalação e ampliação de indústrias oferecendo benefícios fiscais e locacionais. O programa oferta a possibilidade de redução de até 93,8% no ICMS, conforme o setor de atuação e a localização do empreendimento. O PSDI também disponibiliza acesso a áreas de implantação por meio de permissão remunerada de uso ou venda subsidiada de terrenos e galpões.

Outro diferencial sergipano é sua solidez fiscal, como comprova a conquista da nota A no Capag. A classificação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) avalia a capacidade de pagamento de estados e municípios. A nota A é a mais alta da categoria, o que significa que Sergipe tem condições propícias para operações de crédito, sendo um destino ideal para investimentos. O estado também alcançou o segundo maior crescimento no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, avançando seis posições em âmbito nacional e se tornando o segundo mais competitivo do Nordeste.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, ressalta a participação em eventos como estratégia na atração de investimentos. “As empresas que buscam Sergipe devem dispor de condições para que seu negócio prospere. Atuamos no fortalecimento da infraestrutura e regulamentação, para que os investidores tenham acesso a insumos, ambiente favorável e segurança jurídica. E nas programações fora do país, mostramos esse trabalho para fortalecer nosso networking. O contato impulsiona a consolidação de Sergipe como polo energético, que reúne grandes recursos minerais e políticas competitivas de desenvolvimento industrial”, destaca.

Gastech

Com o intuito de prospectar negócios e fortalecer relações no segmento energético, o Governo de Sergipe participa da 53ª edição da Gastech, considerada a maior exposição e conferência do mundo sobre gás natural, GNL, hidrogênio e tecnologias climáticas. O evento segue até 12 de setembro em Milão, na Itália. A programação reúne os maiores atores do segmento entre gestores públicos e privados, formuladores de políticas, especialistas e técnicos. São 50 mil participantes, de 150 países.

Durante a 53ª edição da Gastech, a comitiva sergipana reuniu-se com lideranças empresariais do setor de gás natural e energias renováveis para discutir novos projetos. Entre as empresas contatadas esteve o grupo Lorinvest, gestor da GNLink, para debate sobre estocagem de gás. A British Petroleum (BP), a Gás Natural Açu (GNA), a Equinor e a Worley, do ramo de energias, também se reuniram com os representantes de Sergipe.

Liderada pelo governador Fábio Mitidieri, a comitiva do Governo de Sergipe conta com a participação das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e da Comunicação Social (Secom). Também participam a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) e a Sergipe Gás (Sergas). O senador por Sergipe Laércio Oliveira também integra o grupo.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Governo de Sergipe marca presença na Gastech. Em 2023, a delegação sergipana compareceu à 51ª edição da programação, que ocorreu em Cingapura. Já em 2024, o evento foi sediado nos Estados Unidos.

Foto: Ascom/Sedetec