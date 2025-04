Governo do Estado avança com plano de desenvolvimento cultural e turístico para Sergipe; Programa Viva-SE executará 16 projetos

O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta terça-feira, 1°, no Palácio Museu Olímpio Campos (Pmoc), com a equipe do monitoramento do Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe, o Viva-SE, a fim de dar sequência aos diálogos sobre a execução de obras que visam potencializar o turismo e a cultura sergipana.

O Viva-SE compreende um conjunto de 16 projetos voltados para a cultura e o turismo, com o objetivo de promover o desenvolvimento de diferentes regiões de Sergipe. “Desde o primeiro momento que conheci o programa já defini que ele estava aprovado. Estamos ansiosos para entregá-lo. Pensando na revitalização do Centro de Aracaju que pretendemos fazer, na obra do Complexo Viário Maria do Carmo Alves e essas obras do Viva-SE, entre tantas outras que planejamos, faremos uma transformação arquitetônica e visual muito grande em Aracaju”, declarou o governador Fábio Mitidieri.

Entre as obras selecionadas para o Viva-SE estão a Casa do Artesanato Sergipano, um investimento de mais de R$ 25 milhões, cujo projeto arquitetônico está concluído, e o Museu do Forró, no Complexo Gonzagão, um investimento de R$ 10 milhões, cuja revitalização já está em andamento. “Com a vontade política do governador e as tratativas que iniciaremos com a Prefeitura de Aracaju, temos certeza que tão logo iniciaremos todas essas obras”, disse o secretário de Planejamento, Júlio Filgueira.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) injetará R$ 195 milhões para que as obras sejam concluídas em um prazo de quatro anos. A equipe responsável pela realização do Viva-SE é formada pelo Instituto Banese, Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe (Setur), Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Procuradoria Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE).

Etapas

Integram a primeira etapa do Viva-SE a Pinacoteca de Sergipe, Casa do Artesanato Sergipano, Mirante Santo Antônio, Memorial de Riachão do Dantas e Memorial de Japaratuba Arthur Bispo do Rosário. A segunda etapa contempla a Biblioteca Epiphânio Dória, Memorial Digital de Boquim, Museus Históricos de São Cristóvão e Laranjeiras, Memorial dos Náufragos de Sergipe, Caminho do Crepúsculo de Santa Dulce dos Pobres, Museu do Forró e Museu do Cangaço. A terceira e última etapa do Viva-SE inclui o Museu do Vaqueiro, VerDeTototó, Vila Vaticano e Veredas do Sertão.

