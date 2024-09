GOVERNO DO ESTADO AVANÇA NA DISCUSSÃO PARA RECRIAR ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO EM SERGIPE

As tratativas em torno da recriação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Sergipe seguem avançando. Gestores da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e de sua unidade vinculada, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Sedetec), estiveram em reunião com a Associação Nacional das ZPEs (Abrazpe). O encontro ocorreu em Campinas, São Paulo, nesta quarta-feira, 4.

As ZPEs são áreas de livre comércio com o exterior. Tratam-se de espaços onde mercadorias podem ser importadas, armazenadas, manipuladas, fabricadas ou alteradas e, posteriormente, reexportadas, sob um regime aduaneiro específico e frequentemente isento de impostos aduaneiros. Essas zonas geralmente estão situadas em torno de portos, aeroportos e outras estruturas que oferecem vantagens geográficas.

O presidente da Abrazpe, Helson Cavalcante Braga, contextualizou a implantação da estrutura a partir da Lei Federal 14.184/2021, conhecida como marco legal das ZPEs. “Acompanhei o histórico da ZPE de Sergipe e, agora, reiniciando o projeto, temos como vantagem o fato de a legislação atual ser menos restritiva. Além de criar e orientar a ZPE de Sergipe, a Abrazpe se compromete a trazer empresários para que se instalem no espaço. Vamos encaminhar propostas e, em breve, faremos uma visita in loco na área de instalação. Estamos criando todas as condições tributárias, cambiais e administrativas para este que promete ser um dos maiores projetos de desenvolvimento para Sergipe nos próximos anos”, afirmou.

O secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, salienta que a ZPE potencializa a capacidade de atração de investimentos para o estado. “A Zona de Processamento de Exportação fortalece nossa posição no mercado global, oferecendo um ambiente mais competitivo para empresas e promovendo a geração de empregos de qualidade. Com ela, criamos um pólo de desenvolvimento industrial”, frisou.

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, considera que a ZPE é um estímulo à indústria e à inovação em Sergipe. “Estamos investindo no futuro de nosso estado, oferecendo infraestrutura de ponta e incentivos que farão com que nossa economia se expanda e se diversifique. Esta é uma oportunidade única para transformar Sergipe em um centro de excelência industrial e exportador”, pontuou.

O diretor de Novos Negócios da Codise e diretor-presidente da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe (CAZPE), Gibran Ramos, sublinhou que a pauta entrou na prioridade do Estado pela visão de desenvolvimento do governador. “O governador percebeu o potencial estratégico que uma Zona de Processamento de Exportação em Sergipe tem para contribuir na atração de investimentos, gerando novos negócios, empregos e desenvolvimento para o nosso povo. Aliado a isso, em médio e longo prazo, com os investimentos do Sergipe Águas Profundas, a operação da ZPE contribuirá para a maximização de oportunidades para Sergipe, fechando um ciclo virtuoso de infraestrutura colaborativa do Estado, fruto de uma gestão estadista que foca a melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano, no presente e para as futuras gerações”, declarou.

Representando a Codise, também participou da reunião em Campinas o diretor Administrativo e Financeiro, Gildo Xavier.

Histórico

O projeto da Zona de Processamento de Exportação está sendo retomado como parte da estratégia de industrialização do estado. Em gestão anterior, a antiga área destinada à ZPE foi repassada pela administração estadual para receber a Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I.

A Sedetec e a Codise vem conduzindo o processo de recriação, responsáveis pela prospecção de áreas para que a nova ZPE seja implantada. Os espaços mapeados foram levados para apreciação do governador Fábio Mitidieri.

A expectativa é de que dois municípios estejam integrados na ZPE de Sergipe. Na Barra dos Coqueiros, as regiões 1 e 4 deverão se instalar nas proximidades do Terminal Marítimo Inácio Barbosa (TMIB). Já as regiões 2 e 3 deverão se situar no município de Santo Amaro das Brotas, nas proximidades da rodovia SE-240.

Foto: Ascom Sedetec