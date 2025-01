Governo de Sergipe apoia e participa da Expo Verão, na Orla da Atalaia

O Governo de Sergipe está participando da quarta edição da Expo Verão 2025. A maior feira multissetorial de Sergipe, realizada pela Êxito Soluções em Eventos e com entrada gratuita, começou na última sexta-feira, 10, na praça de eventos da Orla da Atalaia, e continua até o dia 26, sempre das 17h às 23h.

Nela, em parceria, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem) dividem um estande, onde os visitantes e turistas podem obter informações sobre os inúmeros atrativos turísticos de Sergipe, além de conhecer e adquirir belas peças do artesanato produzido no estado.

A técnica especializada em Turismo da Setur, Léa Duarte, explica que as equipes de ambas as pastas vão se revezar no atendimento ao público durante os 17 dias do evento. No estande com 21 metros quadrados, integrantes da Setur explanarão sobre os pontos turísticos, a cultura e a gastronomia típica do estado. Destaque para a divulgação do Verão Sergipe 2025, evento que mescla atividades esportivas, culturais e artísticas, a ser realizado na Praia da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda, Pacatuba, Canindé do São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros e Praia de Abaís, em Estância, entre os dias 17 de janeiro e 3 de março. Já os colaboradores da Seteem darão informações e farão a comercialização de produtos do artesanato sergipano.

Para Léa Duarte, o apoio e a participação do Governo de Sergipe nesse evento são importantes, porque mostram um pouco do que está sendo feito pela gestão estadual tanto na área do turismo quanto na do trabalho. Ela aponta que, além de receber vários turistas, as equipes vão atender os visitantes de outros municípios do Estado, uma aproximação que dá visibilidade àquilo que, na opinião dela, o governo tem feito de melhor: difundir Sergipe, os potenciais turísticos e os produtos que não deixam nada a desejar a outros estados.

“Inclusive, ajuda muito na questão de o sergipano conhecer um pouco mais da própria história, do que Sergipe tem a oferecer, como o Cânion de Xingó ou a Rota do Cangaço, ambos são em Canindé do São Francisco, no sertão sergipano”, exemplifica Léa Duarte. A técnica ressalta, ainda, que, simultaneamente à Expo Verão, a Setur está promovendo, também na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, a segunda edição do Empório Sergipano. Trata-se de um evento com a participação de empreendedores da cadeia do turismo gastronômico de Sergipe.

Visitantes

Pela primeira em vez em Sergipe, a professora Luciene Brauni Guerra e o marido dela, o psicólogo Paulo Guerra, vieram do Rio de Janeiro com a filha Cintia Brauni Guerra, que é engenheira química. Surpresos com a Expo Verão à beira-mar, eles aproveitaram para visitar o estande do Governo de Sergipe. “É importante a participação da gestão estadual no evento, pois atrai turistas para cá, estimulando o setor. Além disso, oportuniza a pessoa que tem um trabalho a mostrar os produtos dela. E o turista vem buscando exatamente isso: conhecer a cultura, a diversidade e os costumes de um povo”, ressaltou Paulo Guerra.

Antes de visitar a feira multissetorial, a família aproveitou para conhecer alguns pontos turísticos de Aracaju, a exemplo da Praia da Atalaia e do Palácio Museu Olímpio Campos, além dos mercados centrais. “Estamos gostando muito. Aracaju tem cara de cidade pequena, tranquila, mas é uma capital que tem muita coisa para ser vista. Estamos visitando, conhecendo a história. Fomos ao mercado e foi muito legal. O artesanato é maravilhoso, muito diferente. Gostei muito dessa renda irlandesa”, destacou Luciene Brauni, mostrando algumas peças em exposição no estande.

De Osasco (SP), a professora Tânia Gracino e o contador Roniel Gracino também estrearam em terras sergipanas. Aniversariante deste sábado, 11, ela explicou que, em consonância com o marido, escolheu o estado, porque buscava um local de lazer mais completo. “Sergipe se enquadrava dentro daquilo que estávamos imaginando. Já aproveitamos bastante: visitamos o Cânion de Xingó [em Canindé do São Francisco], a Praia de Aruana, e também fizemos o city tour no Centro Histórico da capital”, revela.

Aproveitaram também para conhecer a Expo Verão e saber um pouco mais sobre Sergipe, além de fazer algumas comprinhas. Foram ‘recepcionados’ pelo estande do governo, logo na entrada do evento, onde foram comunicados sobre o Verão Sergipe 2025, que começa na semana que vem. “É superimportante a participação de Sergipe num evento como esse para divulgar o estado, que é tão cheio de atrativos. Por ser um estado pequeno, as pessoas acham que não é relevante vir para cá. Mas somos porta-vozes agora e dizermos que vale muito a pena, sim. As pessoas são muito receptivas, acolhedoras. E a cidade é muito bonita. Mas o que mais nos encantou foi a segurança, pois a gente percebe o policiamento até nas feirinhas. Dá para andar com o celular na mão, coisa que, em São Paulo, a gente não faz”, compara Tânia. O casal está em Aracaju desde o dia 4 de janeiro, vai ficar mais uma semana na cidade e já sonha em voltar mais vezes.

Sobre o evento

A Expo Verão 2025 reúne 206 expositores de 70 segmentos, entre eles, de vestuário masculino, feminino e infantil; moda praia, fitness e pet; fantasias infantis, tecidos, joias e semijoias, gráfica, construtora, imobiliária, cosméticos, colchões, calçados e bolsas em couro, artigos esotéricos, papelaria, bordado, artesanato, cachaça artesanal, gastronomia e muito mais.

Do total de expositores deste ano, cerca de 30 estão nas duas praças de alimentação, onde haverá, todas as noites, apresentações simultâneas de artistas sergipanos, e os visitantes poderão escolher pratos da gastronomia regional ou de outros países, a exemplo do México e Japão. Já entre os expositores de produtos não alimentícios, 12% virão dos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, e do Distrito Federal, comprovando que, a cada ano, a feira tem se consolidado não apenas no calendário de eventos local, mas, também, no de empreendedores e empresários do Brasil.

Foto: Laudicéia Fernandes/Setur