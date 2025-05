GOVERNO DO ESTADO DISCUTE INDUSTRIALIZAÇÃO DE SANTO AMARO DAS BROTAS E IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO INDUSTRIAL

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 23, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise) receberam membros da prefeitura de Santo Amaro das Brotas. Em pauta, estiveram projetos para o município, com destaque para a criação de um núcleo industrial.

A Sedetec esteve representada pelo secretário Valmor Barbosa, enquanto a Codise teve representação do diretor de Novos Negócios, Gibran Ramos. O prefeito Paulo César compareceu em nome da gestão municipal de Santo Amaro. De acordo com Valmor Barbosa, o núcleo visa atrair novas empresas e investimentos. “Nosso intuito é estruturar uma base sólida para o desenvolvimento econômico local e regional”, resumiu.

Outro ponto de destaque foi o reforço à proposta de instalação do Estaleiro São Gonçalo, no antigo Porto das Redes. A iniciativa representa uma retomada estratégica da atividade portuária e naval no município, com potencial para geração de empregos diretos e indiretos. “Queremos transformar a cidade em um verdadeiro centro industrial, gerando emprego e renda para os filhos santoamarenses e população da região”, reforçou o prefeito Paulo César.

Além disso, o debate contemplou a implementação de indústrias voltadas aos setores de Petróleo, Gás e Fertilizantes, com previsão de instalação ao longo dos próximos dez anos. “Essas indústrias deverão consolidar Santo Amaro como polo estratégico no Vale do Cotinguiba, impulsionando a geração de vagas de trabalho e fortalecendo a economia sergipana”, pontuou Gibran Ramos.

Histórico

As tratativas em torno de uma parceria entre o município de Santo Amaro das Brotas e o Governo de Sergipe se iniciaram ainda em 2024, por iniciativa da Codise. Para a criação do núcleo industrial, o município deverá oferecer a área, enquanto a Codise ficará responsável pela prospecção de empresas. O espaço a ser doado é estimado em 20 mil metros quadrados.