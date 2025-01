Governo e Brisanet discutem ampliação da rede 5G em Sergipe

O governador Fábio Mitidieri e gestores do Estado se reuniram nesta terça-feira, 28, com representantes da empresa Brisanet, que apresentaram os projetos para ampliação da cobertura de internet no estado para os próximos anos. A modernização, na avaliação do Governo do Estado, é fundamental para o desenvolvimento tecnológico, social e econômico sergipano.

O chefe do Executivo estadual de Sergipe expôs as principais demandas de Sergipe e a necessidade que a tecnologia chegue às mais diversas regiões do estado, especialmente para facilitar os serviços disponibilizados pelo Estado e a inclusão digital da população. “Vamos estudar a melhor modelagem para Sergipe, especialmente para ampliar o serviço no interior, garantindo que chegue às nossas zonas rurais”, destacou.

A Brisanet é uma das empresas contempladas no leilão no Nordeste para implantação de infraestrutura 5G na região. Segundo o CEO do Grupo Brisanet, José Roberto Nogueira, atualmente, a empresa que tem a maior capilaridade de fibra urbana das cidades nordestinas e também a maior capilaridade de rede de transporte, que interliga cidades e estados.

Nogueira explicou que, agora, a empresa está trabalhando com a apresentação do projeto de infraestrutura para cada estado, do que já há e do que está sendo projetado para a infraestrutura até o ano de 2030 nos estados, tanto com relação à tecnologia de fibra quanto da infraestrutura de 5G. “Essas duas tecnologias juntas vão suportar todas as áreas de negócio em grandes e pequenas cidades. Para implantar a estrutura de 5G em áreas rurais, por exemplo, precisamos de políticas públicas, por isso buscamos a parceria com os estados”, pontuou sobre a importância do diálogo e construção conjunta com o Estado.

Foto: César de Oliveira