GOVERNO DO ESTADO FIRMA PARCERIAS ESTRATÉGICAS COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA COP30

A comitiva do Governo de Sergipe, formada por representantes da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) e da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), tem prospectado parcerias estratégicas durante a participação na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

O evento, que teve início na última segunda-feira,10, em Belém (PA), permitiu o diálogo com lideranças e instituições, a divulgação das iniciativas estatais e a concretização de acordos que trarão inúmeros benefícios para o Estado no setor ambiental e científico. “As agendas e acordos firmados durante a COP30 representam um compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável a longo prazo, colocando Sergipe como destaque na temática. Sergipe mostra ao país e ao mundo que estamos prontos para liderar uma nova agenda de desenvolvimento sustentável no Nordeste e reforça o comprometimento com a causa frente a agentes internacionais”, afirmou o secretário de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira.

Programação

A comitiva apresentou o Plano Sergipano de Economia Verde (PSEV), que propõe iniciativas econômicas voltadas à sustentabilidade, como a implantação de energia renovável, infraestrutura verde e a participação no mercado de carbono. Sergipe também participou de um painel para tratar sobre o Financiamento Internacional para Governos Subnacionais, em encontro promovido pela OPEC Fund, fundo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que busca financiar projetos nos países não-membros da entidade.

No âmbito de parcerias, o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) assinaram um protocolo de intenções que destina R$ 50 milhões para a realização de ações de reflorestamento em Sergipe, por meio do Florestar-SE: Velho Chico, projeto desenvolvido pela Semac. Houve também a assinatura do Memorando de Entendimento (MOU) com a cidade Shenzhen, localizada na China. A parceria internacional subnacional visa promover uma cooperação técnico-científica sobre a temática da restauração dos manguezais e eficiência do carbono azul.

Sergipe integrou ainda reuniões para prospecção de novas parcerias com autoridades da Argentina e Japão, a fim de fomentar o diálogo e viabilizar acordos entre os países e instituições. O secretário da Seplan, Julio Filgueira, conduziu reunião com representantes da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), para oportunidades de cooperação entre o Estado de Sergipe e o país europeu.

Por fim, a Seplan participou de um encontro promovido pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ), uma organização socioambiental que realiza ações para proteger a biodiversidade brasileira, para apresentação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Recebeu também um manifesto do líder da Athena, organização social sergipana, que objetiva apresentar propostas sobre a questão climática. “Quando falamos de sustentabilidade, meio ambiente, de construir um futuro melhor para nós e as próximas gerações, não há como pensar nisso sem um papel ativo da juventude”, destacou o gestor do projeto, Rafael Gama.

Foto: Seplan