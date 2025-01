Governo do Estado formaliza e repassa incentivo a artesãos que participaram da CasaCor Sergipe 2024

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), reuniu cerca de 15 artesãs e artesãos sergipanos que participaram da Casacor Sergipe 2024, para formalizar o repasse do incentivo financeiro para a produção de obras direcionadas à mostra. No encontro realizado na última quarta-feira, 29, no Palácio dos Despachos, em Aracaju, também foram discutidas demandas da categoria para os próximos anos.

A reunião contou com a presença dos secretários de Estado do Trabalho, Jorge Teles; e da Casa Civil, Jorginho Araújo. Foi um momento de avaliação e troca de relatos sobre a experiência, que deve ser repetida este ano. Uma das participantes do encontro, a artesã Márcia Mendes, que produz a tradicional tipologia do crochê, falou sobre a sua vivência no evento, tido como o maior do segmento de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América Latina. A edição local apresentou o Artesanato Sergipano como protagonista.

“A experiência da Casacor foi única. Para mim foi um espetáculo, as pessoas passaram a ver o nosso trabalho dessa perspectiva de o artesanato fazer presença na decoração de uma casa. É algo que marca toda a história de um artesão. A gente só tem a agradecer ao Governo do Estado e toda a equipe do artesanato, porque são pessoas que veem o potencial e valorizam isso. O Governo vem nos dando oportunidades, ampliando os espaços para que a gente possa vender e divulgar o nosso trabalho”, destacou Márcia.

A diretora de Artesanato da Seteem, Daiane Santana, considerou que este foi um momento de fechamento e avaliação de uma ação bem-sucedida, bem como para dialogar a respeito das ações pensadas para 2025.

“Formalizamos o compromisso do Governo e da Secretaria de Trabalho com a categoria para 2025 e 2026, louvando uma ação que fechou 2024, que foi a participação dos artesãos na Casacor. Esse compromisso ressalta a pauta que colocamos diariamente, qualificando o artesão para que ele consiga atender cada vez mais o mercado nacional. A proposta foi colocada na mesa, aprovada, e hoje os artesãos que estavam lá representados sabem que 2025 será um ano ainda mais promissor”, pontuou.

As palavras da artesã Gorete Schultz se assemelham no sentimento de gratidão, quanto ao reconhecimento da política pública em prol da produção artesanal do estado. “Isso faz a gente se sentir em um patamar bem alto até. Esse trabalho do governo faz com que o artesanato apareça, tanto dentro como fora do estado e até do Brasil. Acredito que eu cresci espiritualmente, vendo que eu tinha uma chance de mostrar o meu trabalho em outro ambiente como a Casacor de Sergipe”, comentou satisfeita.

Ao todo, 30 dos 35 ambientes da Casacor Sergipe contaram com peças artesanais exclusivas, em diversas tipologias, feitas sob medida. Para materializar essas criações, arquitetos e designers de interiores trabalharam em parceria com artesãs e artesãos.

Artesanato Sergipano

Atualmente, Sergipe possui mais de 5 mil artesãos registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab). Desde o início da gestão, o Governo de Sergipe tem atuado para promover o Artesanato Sergipano por meio de participação em importantes feiras do setor, além de incentivar o refino técnico na produção artesanal, através da realização de oficinas e intercâmbio de conhecimentos, como o promovido com a participação na CasaCor.

Como efeito das ações do Estado, o Artesanato Sergipano superou a marca de R$ 2 milhões em vendas em 2024, um resultado 34% maior em comparação ao ano anterior.

Foto: Richard Mayer