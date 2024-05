GOVERNO DO ESTADO LIDERA A COMITIVA DO ESTADO DE SERGIPE EM MISSÃO INTERNACIONAL À UNIÃO EUROPEIA

O Governo do Estado lidera comitiva de Sergipe na II Missão Internacional, organizada pelo Consórcio Nordeste, aos países da União Europeia, onde serão discutidas pautas ambientais e climáticas cruciais para o desenvolvimento sustentável da região Nordeste. A missão se reunirá com empresários nas cidades de Roterdã, Bruxelas e Berlim em busca de investimentos para projetos de energia renovável, em especial o hidrogênio verde.

O primeiro compromisso da comitiva sergipana será na World Hydrogen Summit 2024, maior fórum internacional do mundo na área de hidrogênio verde, em Roterdã. A Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE) articulará as reuniões bilaterais entre o Governo do Estado e os empresários do setor para atrair novos investimentos para Sergipe.

“Sergipe está se posicionando como o estado da energia. Temos um histórico na produção de petróleo e gás, cuja produção aumentará com a implantação do Sergipe Águas Profundas e entendemos que existe uma tendência global de transformação das matrizes energéticas por fontes limpas como eólica, solar, hidrogênio verde, biomassa e biocombustíveis. No nosso estado temos alto potencial para produção de todos os tipos de energia limpa e já temos algumas indústrias instaladas e em operação. Em breve seremos uma referência na transição energética”, explica o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Em seguida, a comitiva visitará as cidades de Berlim e Bruxelas, onde terá reuniões com membros da União Europeia para debater sobre pautas ambientais relevantes para o Nordeste, momento em que a agência Desenvolve-SE fará a interlocução das negociações com entidades multilaterais e empresas que atuam na área de transição energética e que estão investindo fortemente nesta agenda.

“Os investimentos em projetos envolvendo energia renovável, hidrogênio verde e o Fundo Caatinga são os principais objetivos que do Governo do Estado nesta missão internacional. A nossa meta é diversificar as atividades econômicas de baixa emissão de carbono e fortalecer ações de reflorestamento da nossa caatinga e proteção do nosso mangue, ecossistema com alto potencial de absorção dos gases de efeito estufa. A economia verde já é uma premissa na Europa, alguns países da Ásia e da América do Norte. As exportações para estes países já demandam o cumprimento de critérios socioambientais rígidos. O Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, lançou o Plano de Transformação Ecológica, ainda este ano teremos plano semelhante para Sergipe”, explica o diretor de Relações Internacionais e Captação e Atração de Investimentos da Desenvolve-SE, Ademário Alves.

Durante as negociações, os investidores receberão kits personalizados com QR Codes direcionados às informações técnicas sobre oportunidades de investimento e os diferenciais do estado, além de um vídeo especialmente produzido para esta missão sobre as potencialidades econômicas no estado.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, destaca a importância dessa agenda conjunta com importantes agentes na Europa que atuam na área ambiental. “Essa missão representa um passo significativo rumo à promoção do desenvolvimento sustentável em nossa região, especialmente nesse momento de calamidade pública que o Rio Grande do Sul vem enfrentando. Estamos comprometidos em buscar soluções inovadoras e parcerias estratégicas para enfrentar os desafios ambientais e climáticos, não só em nosso país, mas em todo o planeta”, afirma o governador.

Comitiva sergipana

A comitiva sergipana na II Missão Internacional do Consórcio Nordeste à União Europeia é composta pelo governador Fábio Mitidieri, pelo senador Alessandro Vieira, pelos secretários do Planejamento e Orçamento, Júlio Filgueira, da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, da Comunicação, Cleon Nascimento, do secretário Especial do Gabinete do Governador, Tiago Andrade, e do diretor de Relações Internacionais da Desenvolve-SE, Ademário Alves.

Agenda

Na segunda-feira, 13, o grupo de Sergipe participará do World Hydrogen Summit & Exhibition, onde visitará estandes de empresas que atuam no setor de energias renováveis e terá reuniões com possíveis investidores em sala administrada pelo Consórcio Nordeste, visita ao estande da Apex, participará ainda da apresentação da Netherlands Enterprise Agency sobre a Green Port Partnership e terá um encontro com representantes da HY-5, iniciativa do governo alemão que congrega indústrias da área de hidrogênio verde. Nesse mesmo dia ocorrerá reunião com a Green Energy Park, empresa que já visitou Sergipe.

Na terça-feira, 14, a comitiva segue em Roterdã para visitar empresas selecionadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) e participar de seminário promovido pela agência.

Na quarta-feira, 15, já em Bruxelas, governadores e autoridades irão se reunir com representantes do Governo Belga para apresentação do Consórcio Nordeste e dos planos de H2V para atração de investimentos. Eles também estarão com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, comissário Maros Sefcovic, e participarão de uma reunião ampliada com representantes das Direções Gerais da Comissão, estados membros e empresas, que contará com a presença da Direção Geral de Mercado Interno, Indústria Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas (DG GROW), da Força Tarefa para a Plataforma Energética da UE, da Direção Geral de Energia (DG ENER), da Direção Geral de Meio Ambiente (DG ENV) e da Direção Geral de Pesquisa e Inovação (RTD).

Na quinta-feira, dia 16, a comitiva segue para Berlim, onde participará do Seminário Brazilian Northeast: Green Industry and Energy Transition Investment Opportunities.

No dia seguinte, os representantes sergipanos cumprirão agenda institucional com a Fundação Fraunhofer, na Câmara de Comércio Alemã (AHK), Federação das Indústrias Alemã (BDI) e Agência de Cooperação Alemã (GIZ) e com a International Climate Initiative.

Consórcio Nordeste

O Consórcio Nordeste foi criado em 2019 para ser o instrumento jurídico, político e econômico de integração dos nove estados da região Nordeste do Brasil, um território de desenvolvimento sustentável e solidário neste momento de grandes desafios.

O consórcio é uma iniciativa que pretende atrair investimentos e alavancar projetos de forma integrada, constituindo-se, ao mesmo tempo, como uma ferramenta de gestão criada e à disposição dos seus entes consorciados, e como um articulador de pactos de governança.

Dentre as possibilidades abertas com a criação do consórcio estão a realização de compras conjuntas, a implementação integrada de políticas públicas e a busca por cooperação, também em nível internacional.

Foto: André Moreira