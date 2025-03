Governo do Estado prepara segunda edição da Vila da Páscoa

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), está finalizando os preparativos para o lançamento da segunda edição da Vila da Páscoa, nos Lagos da Orla da Atalaia, zona sul de Aracaju. Em 2025, o evento acontecerá entre os dias 4 e 27 de abril, das 17h às 22h.

No ano passado, a programação inédita foi um sucesso de público e também de circulação de turistas. Em 2025, a expectativa é repetir o êxito e, para isso, a programação contará com também com apresentações de teatro, onde será exibido o espetáculo da Paixão de Cristo aos finais de semana, fábrica de chocolate, recreação, artesanato, sala multissensorial, igreja cenográfica, toca do coelho, labirinto, brinquedos para pessoas com deficiência, pontos de hidratação, banheiros, casinhas para comercialização do artesanato artesanato sergipano e economia criativa, bem como espaços para alimentação, Via Sacra e espaço instagramável.

A Vila da Páscoa será toda montada na área dos Lagos da Orla, em Aracaju, e contará com igrejinha cenográfica, decoração e iluminação temáticas.

Um dos motes da gestão estadual é fomentar a economia por meio do fortalecimento do turismo e a geração de renda. Desde a retomada da tradicional Vila do Forró, em 2023, o Governo do Estado incrementou outros temas à ideia, como a Vila da Páscoa, o que trouxe resultados positivos, com o aumento do número de voos e turistas na capital.

Foto: Arthuro Paganini