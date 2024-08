Governo do Estado promove o 1º seminário Sergipe 2050

Evento discute a iniciativa que visa construir estratégias compartilhadas de desenvolvimento

O Governo do Estado, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) e da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), realizou na manhã desta quarta-feira, 7, a abertura do 1º Seminário Sergipe 2050, com o tema ‘Sementes de Futuro para a Construção de Cenários Prospectivos’. O objetivo do evento foi apresentar e discutir a iniciativa que visa construir estratégias compartilhadas de desenvolvimento pactuadas entre setor público, a iniciativa privada e o terceiro setor e elaborar cenários para o crescimento socioeconômico de Sergipe a longo prazo.

“Este é um momento bastante rico, em que diferentes instituições participam, a convite do Governo do Estado, indicando especialistas que discutirão quais serão as macrotendências e cenários para que, a partir deles, seja estabelecido um plano para que tenhamos todas as instituições referenciando esse projeto. Agora é a hora para estabelecermos um pacto sobre o futuro que queremos e como atuamos no presente para chegar até ele. Pensar o futuro significa dar condições para que, no presente, a gente tenha foco e compromisso com aquilo que queremos construir”, afirma o secretário do Planejamento, Júlio Filgueira.

Na ocasião, o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, chamou a atenção para a visão de longo prazo proporcionada pelo Sergipe 2050. “Nesse projeto, nós vamos discutir programas de Estado que vão levar ao desenvolvimento socioeconômico de Sergipe e à prosperidade para a nossa população. Com isso, nós montamos as dimensões do estado, do setor produtivo e da sociedade civil, que traçarão as metas e quais caminhos deveremos seguir para alcançar esses objetivos. É dessa forma que construiremos um estado sério, próspero e com dignidade”, explica.

O Projeto 2050 envolve agentes de diferentes setores que integram o Comitê Gestor, como a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Banco do Estado de Sergipe (Banese), Central Única das Favelas de Sergipe (Cufa/SE), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Faese), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecormércio Sergipe), Fórum Empresarial, Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Instituto Banese, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Tiradentes Innovation, Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Universidade Tiradentes (Unit).

Na solenidade de abertura, o vice-presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Alex Garcez, destacou a participação plural e a contribuição do grupo de trabalho para a construção de diretrizes para o desenvolvimento de Sergipe. “Estamos alinhando, junto ao Governo do Estado e à sociedade civil, todo esse planejamento, para que o nosso estado possa ter um perfil de alta qualidade. Através desse planejamento que vamos trabalhar nos dois dias de oficinas técnicas no seminário, iremos produzir um material para que Sergipe possa ter um crescimento à sua altura”, afirma Garcez.

Ainda durante a abertura do evento, a secretária Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, Virgínia de Ângelis, fez a apresentação do Brasil 2050, iniciativa com os mesmos moldes do Sergipe 2050 que amplia o trabalho estratégico com foco no desenvolvimento de todas as regiões do país. “Esse evento marca o início de um processo de integração e união para pensar Sergipe a longo prazo, um passo fundamental para que se possa conectar aquilo que é realizado agora no presente com os impactos que se quer no futuro. Estamos iniciando esse processo no Governo Federal e também vamos fazer o máximo para que estejamos o mais próximo possível de Sergipe, para que no planejamento nacional a gente consiga endereçar os desafios para potencializar e desenvolver cada localidade do nosso país”, pontua Virgínia de Ângelis.

O seminário acontece até quinta-feira, 8, e a programação conta ainda com a apresentação do ‘Diagnóstico Sobre Sergipe e das Diretrizes para o Planejamento de Longo Prazo’.

Oficinas

Durante dois dias, os especialistas e representantes das instituições participarão de oficinas que discutirão aspectos fundamentais para o desenvolvimento do Sergipe 2050. Uma delas é a professora Dra. Elaine Marcial, especialista em Formulação de Estratégia com Base em Estudos de Futuro e Cenários/Megatendências e referência nacional na metodologia de cenários prospectivos. “Na maioria das vezes, a formulação de estratégia é feita com base em dados do passado, que são os diagnósticos, e esquecemos que há futuros possíveis. Esse tipo de trabalho faz com que a gente abra mão das amarras do passado e do presente e vislumbre futuros possíveis, o que eu espero que traga bons resultados no processo de desenvolvimento de Sergipe”, pontua Elaine Marcial.

O Sergipe 2050 agrupa mais de 700 sementes – ideias sugeridas por cerca de 300 especialistas indicados pelas instituições parceiras do projeto e pelo Governo do Estado, que opinaram sobre aspectos como ciência, tecnologia e informação; indústria 4.0; mudanças climáticas; inclusão social; inclusão da diversidade social; e políticas de assistência social, por exemplo. O material foi dividido em subgrupos e irá nortear os trabalhos durante os dois dias de evento, resultando no pontapé inicial para a elaboração das estratégias para o desenvolvimento do estado a longo prazo.

“Durante o seminário, iremos debater, juntamente com os especialistas, sobre esses subgrupos do Sementes de Futuro, para entender quais deles, de fato, definirão o destino do nosso estado. Neste momento, estamos observando o nosso ambiente de forma macro, de olho no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, e também micro, analisando os cenários em Sergipe. Ao fazermos isso, passamos a observar alguns elementos que possuem grande potencial de crescimento”, conclui o coordenador técnico do Sergipe 2050, Guilherme Rebouças.

ASN – Foto: Ascom Desenvolve-SE