Governo e Banco Mundial discutem operação de crédito para Conecta-SE

Representantes da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) e do Banco Mundial participaram nesta quinta-feira, 5, de uma reunião técnica para discutir os trâmites da operação de crédito destinada à implementação do Conecta-SE. O encontro, realizado na sede da Sefaz, teve como objetivo alinhar as exigências documentais e atualizar os critérios necessários para a efetivação do contrato, além de detalhar os procedimentos para a liberação dos recursos.

O Conecta-SE é um projeto de Aceleração Digital que visa melhorar a qualidade de acesso à internet em todo o estado de Sergipe, além de promover um canal de diálogo mais moderno e eficaz entre o poder público e a população. A implantação nos municípios será viabilizada por meio de um financiamento de 53,8 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 322 milhões, a ser contratado pelo governo junto ao Banco Mundial. A proposta foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) em julho deste ano.

“Esse encontro foi importante, pois conseguimos entender melhor as exigências que estão sendo feitas para dar prosseguimento ao processo e discutir como podemos atendê-las. Com a compreensão desses trâmites permitimos que as nossas equipes trabalhem com mais agilidade, o que deve acelerar a liberação dos recursos”, explicou o subsecretário do Tesouro Estadual, Carlos Eduardo Siqueira.

A previsão é que, caso todas as exigências sejam atendidas, o contrato entre o Governo de Sergipe e o Banco Mundial seja assinado no final do primeiro trimestre de 2025.

“Agora temos precisamos acelerar para viabilizar algumas questões internas, como a finalização do manual de operações, a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) e os marcos de negociação com o banco, para darmos início às ações ainda em 2025”, ressaltou o subsecretário de Inovação e Transformação Digital da Seplan, Walter Júnior.

Conecta-SE

O Conecta-SE é um grande programa de aceleração digital que tem em seu escopo quatro componentes e produtos. O primeiro é a criação de um Cinturão Digital para a implantação de um anel de alta capacidade para distribuição de rede no interior, transporte de dados em municípios com baixa densidade de infraestrutura, e habilitação da conectividade universal.

O segundo componente é o de Transformação Digital, que propõe a revisão do portfólio e serviços digitais prestados aos cidadãos de Sergipe, estando entre eles a coordenação dos serviços, integração de sistemas e bases de dados. Já o terceiro é o de Habilidades Digitais, que habilita os servidores públicos e os cidadãos para atuarem e usufruírem dos benefícios da digitalização do estado.

Por fim, o quarto componente é o da Energia Elétrica Inteligente e Sustentável como centro de um projeto de desenvolvimento de programa compensatório em resposta ao aumento potencial de demanda por energia. Esse regime será provido com fontes adicionais de energia distribuída e com melhorias de eficiência e baixa emissão dos sistemas elétricos de prédios e equipamentos.

A necessidade desse investimento justifica-se pelo atual cenário digital sergipano. Aproximadamente 96% dos municípios apresentam baixa competição no provimento de serviço de banda larga, e Sergipe ocupa a 22ª posição no ranking brasileiro de governos digitais.

Foto: Ascom Sefaz