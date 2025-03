Governo e Banese realizam 2ª Rodada de Negócios Fungetur em Estância

Evento teve como foco principal levar o crédito do Banese subsidiado com recursos do Fungetur para fomentar e apoiar o trade turístico da região Sul do Estado.

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Turismo, o Banese e a prefeitura de Estância realizaram nesta quinta-feira, 27, na capital brasileira do Barco de Fogo, a 2ª edição do Banese Pró-Turismo: Rodada de Negócios Fungetur, desta vez com foco no trade turístico do Sul do estado. O evento tem como objetivo apresentar as facilidades da linha de crédito do Banco dos sergipanos, operada com recursos do Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur), para custeio e investimentos no setor.

Empresários e empreendedores turísticos de Estância e municípios vizinhos, como Indiaroba e Santa Luzia do Itanhy, estiveram presentes, e puderam não só conhecer um pouco mais do crédito subsidiado pelo Fungetur, que possui taxas menores e mais atrativas, como também simular operações de crédito com o time de gerentes do Banco que ficaram à disposição dos participantes. A próxima Rodada de Negócios será realizada em Canindé de São Francisco no dia 03 de abril, com foco no trade turístico do Alto Sertão sergipano.

Em 2024, o Banese recebeu valor recorde do Fungetur, R$ 51,1 milhões, para ampliar os investimentos na infraestrutura turística do estado. O valor é o maior já destinado pelo Governo Federal para Sergipe, uma importante conquista da articulação do Executivo Estadual junto ao Ministério do Turismo, uma vez que até 2023 o estado recebia cerca de cerca de R$ 2 milhões por ano.

Incentivo ao empreendedor

Um dos interessados em saber mais informações sobre o financiamento foi José Bomfim, mais conhecido como Zezinho da Lancha, que há 35 anos faz a travessia de passageiros da Praia do Saco, em Estância, para Mangue Seco, no povoado de Jandaíra/BA, região de divisa com Sergipe. A meta dele é adquirir a segunda lancha, mas desta vez, uma com capacidade para 20 passageiros, o dobro da atual, e que custa cerca de R$ 150 mil.

Ele contou que durante a alta estação são quatro travessias por dia, quantidade que reduz para apenas uma, na baixa estação. Casado e pai de duas filhas, afirmou que foi com a renda do trabalho de travessia de passageiros que constituiu família e criou as duas filhas. “Ouvi atentamente o que disseram e gostei do que apresentaram. Fiquei muito interessado, por isso vou saber direitinho tudo o que é necessário para pegar o financiamento”, garantiu Zezinho da Lancha.

Importância econômica do setor

O evento foi prestigiado pelo presidente do Banese, Marco Queiroz; pelo secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco; pelo prefeito e secretário do Turismo de Estância, André Graça e Allan Oliveira, respectivamente; por vereadores e secretários municipais estancianos; pelo superintendente de Desenvolvimento do Banco, Gustavo Novaes; e pela equipe de gerentes do banco que atendem os municípios da região.

“Estamos felizes demais por estarmos no Sul de Sergipe, e viemos porque sabemos da grande importância econômica que os municípios dessa região têm para o nosso turismo. O compromisso do Banese, assumido junto ao governador Fábio Mitidieri, é ajudar no desenvolvimento do estado em todas as frentes e vertentes existentes, e não temos dúvidas que o turismo tem destaque quando se fala em geração de emprego e renda”, observou Marco Queiroz.

Para o secretário do Turismo de Estância, Allan Oliveira, a Rodada de Negócios Pró-Turismo realizada pelo Banese lançará luz para muitos empreendedores turísticos, que precisam de investimento para ampliar e qualificar os negócios, e oferecer mais conforto aos turistas, mas não sabiam da existência de uma linha de crédito subsidiada para o setor. Segundo ele, cerca de 500 empreendedores de diversos segmentos compõem a cadeia produtiva do turismo em Estância, a exemplo dos que fazem passeios turísticos, donos de bares, restaurantes e pousadas, que juntos contribuem para que o turismo responda por 10% do PIB local.

“Trazer esse painel foi uma ação importante do Banco, porque certamente fomentará o surgimento de novos negócios para Estância, e o fortalecimento dos já existentes. O turismo estanciano é muito forte, principalmente no litoral, com as praias do Saco e Abaís, e a Lagoa dos Tambaquis, locais que compõem, inclusive, um dos mais importantes roteiros de sol e praia do estado”, enalteceu Allan Oliveira.

