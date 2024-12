Governo e construtoras debatem oportunidades para Sergipe; Projeto prevê investimento total de R$ 6,3 bi

O governador Fábio Mitidieri recebeu, nesta quarta-feira (04), a visita de representantes das empresas Passarelli, MPD Engenharia e Kapex, que formam o consórcio construtor junto à licitante vencedora da concessão parcial da Companhia de Saneamento de Sergipe, Iguá Saneamento.

Fábio destacou a parceria do Estado com as empresas para que todos os esforços sejam revertidos na melhoria da qualidade de vida dos sergipanos. O governador enfatizou também a necessidade de celeridade e qualidade das obras previstas no contrato de saneamento.

“Agradecemos a visita e, além de dar as boa vindas aos grupos empresariais, mostramos as prioridades do estado, principalmente para os municípios que têm um problema crônico de falta de água, como o caso de Poço Redondo, Porto da Folha, e outros do nosso sertão e agreste, a exemplo de Pinhão, Carira e Itabaiana, que têm problemas constantes de abastecimento e devem ter prioridade no início das obras da concessão. Deixamos muito claro que, além dessas prioridades, a gente vai cobrar aquilo que está no edital, mas sempre com o olhar de parceria”.

O chefe do Executivo estadual avaliou que as empresas demonstraram entusiasmo para iniciar os investimentos em Sergipe. “Que eles possam entregar no tempo previsto no edital ou até antes, as obras. Eles chegam com muita vontade, muita disposição para já iniciar as obras no estado para que a gente possa dar uma solução definitiva ao problema de falta de água em Sergipe”.

Oportunidades

Paulo Bitar, CEO da Passarelli, empresa líder do consórcio junto com a MPD, explicou que a visita institucional serviu para fortalecer os laços com o Estado e reforçar o compromisso com a oferta de oportunidades para os sergipanos. “Em parceria com a Iguá, seremos responsáveis por todas as obras dessa concessão de saneamento em Sergipe. Como o governador falou, em cada município, em cada frente de trabalho, a ideia é a gente aproveitar a mão de obra local para gerar emprego, movimentar a economia, ou seja, está bem próximo da população de Sergipe”, garantiu.

O CEO da Passarelli informou, ainda, que a experiência das empresas ajudará a oferecer um melhor serviço em Sergipe. “Nossa empresa tem 92 anos e seu core business principal é o saneamento. A gente trabalha em todo o Brasil, desde o norte até o sul, então, temos experiência em trabalhar em lugares mais afastados, municípios menores. Sabemos que a implantação de uma obra em certas comunidades precisa de uma atenção especial, nós estamos preparados para isso, é nosso dia a dia de trabalho”, reforçou.

O governador destacou o bom ambiente de negócios que vem sendo construído em sua gestão com geração de emprego, recorde em arrecadação e políticas de desenvolvimento. O compromisso com a formação e capacitação da mão de obra, ações executadas pelo Governo de Sergipe por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), também colaboram para qualificar as perspectivas do estado rumo ao crescimento. Outros aspectos, como potencial energético, uma posição geográfica estratégica no Nordeste, entre dois importantes polos econômicos, os estados de Pernambuco e Bahia, e sua diversificada capacidade produtiva completam o quadro.

Investimentos

A Iguá Saneamento venceu a concessão parcial de dois dos quatro serviços da Deso: o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. O leilão, realizado no dia 4 de setembro em São Paulo, rendeu R$ 4,536 bilhões, com um ágio de 122,6% sobre o valor mínimo estipulado. O projeto prevê um investimento total de R$ 6,3 bilhões ao longo dos 35 anos de contrato.

Para o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade, as oportunidades geradas com a chegada das empresas em Sergipe poderão ser ampliadas para outras áreas. “É muito importante a gente conhecer as empresas que terão como responsabilidade realizar essas obras. As empresas estão encantadas com Sergipe, com o Governo do Estado, e demonstraram também interesse em expandir os investimentos para além de saneamento. Elas querem investir aqui em Sergipe também em outras áreas, tendo em vista o bom momento econômico que o estado vive, em situação fiscal, na geração de emprego recorde, enfim, devido ao ambiente de negócio favorável em Sergipe”, afirmou.

Foto: Arthur Soares