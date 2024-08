GOVERNO E PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL DISCUTEM PROJETOS PARA IMPULSIONAR O REAPROVEITAMENTO DE ÓLEOS

O Governo do Estado e a Petrobras Biocombustível (PBio) estão estudando formas de impulsionar o reaproveitamento de óleos e gorduras residuais (OGRs) em Sergipe. Em reunião realizada nesta quinta-feira, 29, no Palácio dos Despachos, em Aracaju, foram discutidos os arranjos iniciais da parceria, que, além de contribuir para transição energética, deve abrir possibilidades para que o Estado amplie receitas e fomente a geração de emprego e renda.

Parceira histórica do Governo de Sergipe, a Petrobras Biocombustível já teve uma atuação bastante forte no estado, com uma mobilização que chegou a contar com cerca de seis mil agricultores fornecendo insumos para a produção de biocombustível. “Essa primeira reunião também marca uma reaproximação entre a PBio e o Governo de Sergipe, com o objetivo de retomar projetos que valorizam a economia circular, que abrem novas oportunidades de geração de riquezas e contribuem para a transição energética do país”, explica o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo.

A proposta é que o Governo de Sergipe realize levantamentos para identificar o potencial de produção e coleta de óleos e gorduras residuais no estado, tanto domésticos, a exemplo de óleos de frituras, como comerciais e industriais, coletados de curtumes, laticínios, abatedouros, fábricas de polpas de frutas e de coco, por exemplo. “De posse dessa análise, o Governo do Estado e a PBio vão montar estratégias de comercialização, em que o Estado identifica, indica e ajuda a organizar a cadeia produtiva, enquanto a PBio assegura a aquisição desse óleo de gordura residual para a produção de biodiesel”, complementa o diretor-presidente da PBio, Danilo de Siqueira.

Mobilização

Como desdobramento desse primeiro contato, ainda durante a reunião, ficou acordada a realização de um evento conjunto, até o final deste ano, em Sergipe, com o objetivo de mobilizar a sociedade, cooperativas de catadores e as indústrias para as perspectivas com o reaproveitamento dos OGRs no estado para produção de biodiesel.

A PBio conta com duas usinas de biodiesel em atividade no país, uma em Montes Claros (MG) e outra em Candeias (BA), com capacidade para fabricar pouco mais de 500 mil metros cúbicos (m³) de biocombustível por ano. Em 2023, a empresa entregou um total de 91 mil m³ aos distribuidores.

Presenças

O secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles; o presidente da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade; o secretário-executivo da Seteem, Rafael Melo; e o prefeito de Indiaroba, Adinaldo do Nascimento, também participaram da reunião.

Foto: Ascom SECC