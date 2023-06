Governo e representantes de Taiwan firmam termo de cooperação para negócios

Dando continuidade a agenda com o embaixador de Taiwan no Brasil, Diego Wen e sua comitiva, iniciada na manhã desta segunda-feira, 19, em encontro com o governador Fábio Mitidieri e um almoço, o secretário do Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Valmor Barbosa, conduziu, no período da tarde, uma reunião técnica com secretários e gestores da administração estadual, a fim de apresentar um panorama mais detalhado das ações do Estado e demonstrar as potencialidades em áreas mais específicas.

Na oportunidade, foi assinado ainda um Memorando de Cooperação entre a Sedetec e a Taiwan Trade Center do Brasil para troca de informações comerciais, de mercado e econômicas, bem como divulgação para os empresários de ambas as partes, informações sobre bens, serviços e possibilidades de parceria que possam estar disponíveis em um ou em ambos os países, entre outros objetivos de cunho comercial.

De acordo com o secretário Valmor Barbosa, a reunião técnica e a assinatura do Memorando é um passo a mais nas tratativas iniciadas pelo governador Fábio Mitidieri. “Essa ação reforça o desejo de estreitar nossa relação com Taiwan. Temos inúmeras potencialidades, como foi apresentado por meio de vídeos e do nosso Guia, e apresentado mais cedo pelo governador Fábio Mitidieri. A quantidade de oportunidades existentes no estado são muitas, por isso o governador pediu que nós, do secretariado, continuássemos a agenda e formalizássemos essa parceria”, pontuou.

O embaixador de Taiwan, Diego Wen, destacou que Sergipe é um estado muito especial e que há possibilidades de formalizar parcerias econômicas e culturais. “No futuro vamos trabalhar juntos para procurar benefícios para ambos os povos. Temos temas como medicina e medicamentos que podem render boas parcerias, entre outras áreas. Estamos animados e queremos agradecer ao governador Fábio, a deputada Yandra, aos secretários e todo povo sergipano que nos recebeu tão bem”, disse.

Durante a reunião, cada secretário e gestor de órgão presente pode fazer um breve detalhamento das atribuições de sua pasta e das áreas que podem render possíveis parcerias. O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, por exemplo, reforçou a importância do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) e dos incentivos que são oferecidos às empresas através dele. “Oferecemos incentivos locacionais e fiscais que podem chegar até 93,8% do ICMS devido, um grande diferencial de Sergipe e que com certeza poderá ser um grande atrativo para empresas de Taiwan”, ressaltou.

Presenças

Participaram da reunião os secretários da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), Zeca da Silva, do Trabalho Emprego e Empreendedorismo (Seteem), Jorge Teles, do Turismo (Setur), Marcos Franco, além do presidente da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), Ronaldo Guimarães, da Agência de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), Milton Andrade. Participaram também os representantes da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Pascoal Maynard e Lucas Santana, como também o secretário executivo da Seteem, Rafael Tavares.

Além deles, também estiveram presentes a Embaixatriz de Taiwan, Jewel Fang, a Chefe da Divisão Econômica, Glória Gan, a Diretora da Taitra, Sandra Shih e o Primeiro Secretário, Jimmy Ling.

Foto: Ascom/Sedetec