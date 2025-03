Governo impulsiona atividades industrial e econômica com fornecimento de gás

Infraestrutura da Sergas impulsiona a atividade industrial e fortalece a economia de Sergipe

O Governo de Sergipe, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas), tem desempenhado um papel estratégico no fortalecimento da infraestrutura energética do estado, impulsionando a industrialização e fomento do desenvolvimento econômico. Um exemplo claro desse impacto é a parceria com a Cerâmica Serra Azul, localizada em Nossa Senhora do Socorro, que se consolidou como um dos principais players do setor ceramista mundial.

Atualmente, a companhia é a sexta maior produtora de cerâmica do mundo e a maior exportadora brasileira em metros quadrados, alcançando mais de 60 países. Esse desempenho é possível graças a uma infraestrutura energética eficiente e segura. Desde a sua chegada a Sergipe, a empresa conta com o fornecimento contínuo de gás natural canalizado pela Sergas, garantindo estabilidade na produção e permitindo sua expansão ao longo dos anos.

A empresa iniciou suas atividades em Sergipe em 2011, beneficiada pelo suporte do governo estadual na criação de um ambiente favorável ao setor industrial. Desde então, ela não apenas se consolidou, como também expandiu significativamente sua produção. “O Governo do Estado ajudou a Serra Azul na sua implantação e já no segundo ano a empresa dobrou sua linha de produção. Agora, opera com três linhas e continua contando com nossa infraestrutura para garantir a continuidade e estabilidade do seu processo industrial”, disse Pablo Matsuo, diretor técnico e comercial da Sergas.

O fornecimento contínuo de gás natural é essencial para o funcionamento da fábrica, proporcionando segurança energética e eficiência produtiva. Paulo Lacerda, gerente de produção da empresa, reforça a importância dessa parceria. “Aqui produzimos porcelanato e revestimentos cerâmicos e temos a Sergas como um grande parceiro, pois nos fornece toda a infraestrutura necessária para o nosso gás natural. Isso garante a queima estável do processo e, consequentemente, o sucesso da nossa fábrica”.

A parceria entre a Sergas e a Cerâmica Serra Azul é um exemplo do compromisso do Governo de Sergipe em fortalecer o setor produtivo, garantindo infraestrutura energética confiável e incentivando o crescimento da indústria local. Esse suporte contribui para que Sergipe se torne um polo industrial cada vez mais competitivo, capaz de atrair novos investimentos e gerar mais oportunidades para a população.

Por André Carvalho – Foto: Igor Matias