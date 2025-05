Governo inaugura Casa do Empreendedor em Aracaju na próxima terça-feira

O Governo de Sergipe, através da Desenvolve-SE, inaugurará a Casa do Empreendedor, na próxima terça-feira, dia 20. Instalado no CajuHub, na Orla da Atalaia, o espaço é um modelo de atendimento que visa facilitar os processos para empreendedores, oferecendo diversos serviços em um único local. O objetivo principal é agilizar a abertura e o funcionamento de empresas, especialmente para os microempreendedores.

A Casa do Empreendedor reúne, em um só lugar, serviços essenciais para acolher, apoiar e impulsionar quem deseja empreender ou já empreende no estado, como formalização de negócios, emissão de licenças e alvarás, consulta de débitos e muito mais. O espaço também conta com estações de coworking.

Segundo o diretor de desburocratização e fomento ao ambiente de negócios da Desenvolve-SE, Saulo Vieira, essa nova iniciativa do Governo de Sergipe é construída para ser parceira de quem gera emprego e renda no estado. “A Casa do Empreendedor surge como um ponto de apoio completo para quem deseja empreender ou já empreende no estado. Com uma ampla gama de serviços, o espaço vai oferecer desde a formalização até a aceleração, promovendo desburocratização e crescimento sustentável”, destaca.

Foto: Ascom Desenvolve-SE