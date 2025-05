Governo inaugura Casa do Empreendedor pra desburocratizar pequenos negócios

Apoiar quem deseja empreender e reduzir os obstáculos burocráticos que ainda travam o crescimento dos pequenos negócios. Com esse objetivo, o Governo do Estado, por meio da Agência Sergipe de Desenvolvimento (Desenvolve-SE), inaugurou nesta terça-feira, 20, em Aracaju, a Casa do Empreendedor, um espaço inovador que centraliza em um só lugar os principais serviços necessários à abertura e regularização de empresas. Localizada no Caju Hub (antigo Centro de Artesanato J. Inácio), na Orla da Atalaia, a unidade funcionará de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

A Casa do Empreendedor representa um marco na política pública voltada para o desenvolvimento econômico e social do estado. Ela funcionará como um hub de soluções integradas para quem deseja empreender, oferecendo serviços como emissão de licenças, alvarás, regularização ambiental, orientação sanitária, formalização empresarial, entre outros.

O espaço conta com a parceria de órgãos estratégicos como Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-SE), Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), garantindo agilidade e eficiência nos processos de formalização empresarial.

Durante a solenidade, o secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, representando o governador Fábio Mitidieri, reforçou o compromisso do governo com a inclusão e o empreendedorismo. “O Estado precisa estar ao lado, não na frente de quem quer empreender. A Casa do Empreendedor é uma entrega concreta de um governo sintonizado com os sergipanos, que pensa no presente e sonha com o futuro”, declarou.

O secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, ressaltou a importância da Casa para o ecossistema de inovação. “Essa é uma iniciativa necessária para apoiar startups e talentos que estão surgindo aqui mesmo, como temos visto no Caju Hub. Nosso desafio agora é ampliar essa estrutura para outras regiões, levando esse modelo para o interior e fortalecendo todos os ativos produtivos de Sergipe”, enfatizou.

Segundo o presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade, a iniciativa é importante para reduzir a informalidade. “Atualmente, mais da metade do mercado de serviços ainda é informal. A burocracia acaba excluindo muitos empreendedores do acesso a crédito e outras oportunidades. A Casa do Empreendedor une tudo em um só lugar, com um balcão integrado, promovendo dignidade e inclusão produtiva”, ressaltou. Ele também anunciou que, após os primeiros seis meses de operação, o projeto será avaliado para expansão em modelo regionalizado.

O diretor de Desburocratização e Fomento ao Ambiente de Negócios da Desenvolve-SE, Saulo Vieira, contou que a Casa do Empreendedor nasceu da escuta ativa dos empreendedores sergipanos. “Reunimos em um único espaço os principais órgãos que o empreendedor precisa acessar, com equipe capacitada e atendimento humanizado. Nosso foco é descomplicar processos, poupar tempo e incentivar o crescimento de pequenos negócios. É um passo importante para impulsionar o desenvolvimento econômico regional”, afirmou.

Representando os órgãos parceiros, a presidente da Jucese, Nayara Brito, também celebrou a inauguração. “A Casa do Empreendedor facilita a abertura de empresas e garante suporte ao funcionamento dos negócios. Esta é uma conquista construída com planejamento, parceria e visão de futuro, que vai muito além de uma estrutura física”, concluiu.

Foto: Desenvolve-SE