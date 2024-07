GOVERNO INTEGRA PROGRAMA DE APOIO À COMPETITIVIDADE DAS MICRO E PEQUENAS INDÚSTRIAS EM SERGIPE

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), integra o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi) no estado. A ação foi lançada em Aracaju nesta quarta-feira, 17, pela Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), junto com o Serviço de apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE).

O objetivo é superar desafios e estimular a inovação, a produtividade e o crescimento em um contexto cada vez mais digital e sustentável, identificando os desafios específicos das micro e pequenas indústrias. O secretário da Seteem, Jorge Teles, participou do lançamento representando o governador Fábio Mitidieri e destacou que a qualificação do empresário gera mais eficiência e desenvolvimento na empresa, o que se traduz na geração de emprego e renda para os sergipanos.

“O governo do Estado é parceiro dessa ação de qualificação, porque entendemos que o desenvolvimento ninguém vai construir sozinho. Todos os atores da nossa sociedade precisam caminhar de mãos dadas, essa união, o trabalho conjunto, cada um dentro do seu ambiente institucional, é que vai garantir que o sergipano tenha um futuro próspero e que possa tirar o melhor proveito desses ciclos econômicos”, avaliou o gestor.

Projetos

Em Sergipe, o Procompi desenvolve quatro projetos: um para a Grande Aracaju, voltado para a constituição civil; outro para Tobias Barreto, direcionado para confecções; outro para Itabaianinha, também na área têxtil; e mais um projeto na área de laticínio na região do alto sertão.

“O foco é a partir desses quatro projetos realizar diagnósticos, onde vamos identificar as principais dificuldades, os desafios que essas empresas enfrentam e oferecer capacitações e consultorias. E nessa parte da capacitação, em especial, que a gente vai contar com o apoio do Governo do Estado, que vai nos apoiar com o convênio para custear boa parte dessas capacitações para que os trabalhadores dessas empresas estejam cada vez mais qualificados e assim as nossas empresas sejam mais competitivas, gerando mais emprego e renda para a população sergipana”, detalhou o superintendente do Instituto Euvaldo Lodi Sergipe (IEL/SE), Rodrigo Rocha.

Na ocasião, também esteve presente a coordenadora nacional do Procompi, Suzana Peixoto, que falou da atuação do programa, que tem abrangência nacional. “Ele é executado em 20 estados do Brasil, com ações para fortalecer a indústria e poder desenvolver mais a economia dos estados. É muito importante a parceria com os diversos agentes, em especial com o poder público, entendendo que isso é uma estratégia de desenvolvimento para que a indústria esteja cada vez mais forte e seja mais capaz de gerar emprego e renda para o Estado”, informou.

ASN – Foto: João Vitor Lobo